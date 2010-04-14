محمود حداد رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در توضیح این مطلب به خبرنگار مهر گفت: با توجه به سابقهای که از دو تیم جواهری بازرگانی گنبد و کاله آمل در مورد ازدحام جمعیت و بی انضباطی به هنگام برگزاری بازی داشتیم طی نامهای رسمی به مسئولان این دو تیم و استانهای آنها خواستار اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی شدیم.
وی تاکید کرد: بلیت فروشی در حد ظرفیت واقعی سالن درخواست اصلی ما از مسئولان استانی و باشگاهی جواهری بازرگانی گنبد و کاله آمل است. آنها تحت هیچ شرایطی نباید اجازه دهند جمعیتی بیشتر از تعداد صندلیهای موجود وارد سالن شوند. تنها در این صورت است که میتوانند جریان بازی را کنترل کنند.
رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با اشاره به اینکه پیگیری دیدارهای خانگی کاله مستلزم تضمین برگزاری سالم و با امنیت مسابقات در شهر آمل است، خاطرنشان کرد: مقامات ورزشی و استانی آمل باید تضمین مسابقه امن و استاندارد را بدهند. در غیر این صورت و به محض مواجه شدن با مواردی غیر از این برگزاری بازیها در این شهر لغو میشود.
حداد یادآور شد: البته پیش از این، مشابه چنین درخواستی را از گنبدیها هم خواسته بودیم هرچند که بازی اخیر که در گنبد برگزار شد با حاشیههایی همراه بود. مسئولان این تیم و شهر بدانند در صورت تکرار مواردی، به طور صد در صد جواهری بازرگانی از حضور تماشاگران محروم میشود.
وی در ادامه با تاکید بر اهمیت لزوم پیگیری منظم بازیها از سوی تمام تیمهای شرکت کننده در مرحله پلیآف رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور، تصریح کرد: طبق این برنامه این مرحله از مسابقات 29 فروردینماه آغاز شده و به صورت 2 از 3 پیگیری خواهد شد. بازیهای لیگ برتر حداکثر تا 28 اردیبهشتماه ادامه خواهد داشت.
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