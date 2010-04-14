  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۰۷

در آستانه پلی‌آف صورت گرفت/

اولتیماتوم به لیگ برتری‎های خطه شمال/ در حد ظرفیت سالن بلیت بفروشید

اولتیماتوم به لیگ برتری‎های خطه شمال/ در حد ظرفیت سالن بلیت بفروشید

سازمان لیگ فدراسیون والیبال طی نامه‌ای به مسئولان تیم‌های جواهری بازرگانی گنبد و کاله آمل آنها را موظف کرد به منظور تضمین برگزاری امن مسابقات مرحله پلی‌آف در حد ظرفیت سالن بلیت فروشی داشته باشند.

محمود حداد رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال در توضیح این مطلب به خبرنگار مهر گفت: با توجه به سابقه‎ای که از دو تیم جواهری بازرگانی گنبد و کاله آمل در مورد ازدحام جمعیت و بی انضباطی به هنگام برگزاری بازی داشتیم طی نامه‎ای رسمی به مسئولان این دو تیم و استان‌های آنها خواستار اقدامات لازم برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی شدیم.

وی تاکید کرد: بلیت فروشی در حد ظرفیت واقعی سالن درخواست اصلی ما از مسئولان استانی و باشگاهی جواهری بازرگانی گنبد و کاله آمل است. آنها تحت هیچ شرایطی نباید اجازه دهند جمعیتی بیشتر از تعداد صندلی‌های موجود وارد سالن شوند. تنها در این صورت است که می‎توانند جریان بازی را کنترل کنند.

رئیس سازمان لیگ فدراسیون والیبال با اشاره به اینکه پیگیری دیدارهای خانگی کاله مستلزم تضمین برگزاری سالم و با امنیت مسابقات در شهر آمل است، خاطرنشان کرد: مقامات ورزشی و استانی آمل باید تضمین مسابقه امن و استاندارد را بدهند. در غیر این صورت و به محض مواجه شدن با مواردی غیر از این برگزاری بازی‌ها در این شهر لغو می‌شود.

حداد یادآور شد: البته پیش از این، مشابه چنین درخواستی را از گنبدی‌ها هم خواسته بودیم هرچند که بازی اخیر که در گنبد برگزار شد با حاشیه‎هایی همراه بود. مسئولان این تیم و شهر بدانند در صورت تکرار مواردی، به طور صد در صد جواهری بازرگانی از حضور تماشاگران محروم می‌شود.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت لزوم پیگیری منظم بازی‌ها از سوی تمام تیم‌های شرکت کننده در مرحله پلی‌آف رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور، تصریح کرد: طبق این برنامه این مرحله از مسابقات 29 فروردین‌ماه آغاز شده و به صورت 2 از 3 پیگیری خواهد شد. بازی‎های لیگ برتر حداکثر تا 28 اردیبهشت‌ماه ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 1063596

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها