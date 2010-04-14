احتمال تبدیل قرقیزستان به "افغانستان دوم" وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، "دیمیتری مدودف" روز گذشته در موسسه بروکینگز در واشنگتن گفت که قرقیزستان درگیر یک جنگ داخلی شده و هشدار داد که این کشور احتمالا "افغانستان دوم" خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم استعفای "قربان بیک باقی اف" گفت: تا آنجا که من متوجه شدم، قرقیزستان در لبه یک جنگ داخلی است. وظیفه ما کمک به مردم این کشور برای یافتن یک روش مناسب برای خروج از بحران کنونی است.

مدودف تاکید کرد که شخصیت های سیاسی مهم باید تصمیمات درستی را برای خروج از بحران کنونی در قرقیزستان بگیرند.

در پی تهدید دولت موقت قرقیزستان، قربان بیک باقی اف روز گذشته آمادگی خود را برای کناره گیری از این پست در صورت تامین امنیت برای وی و خانواده اش اعلام کرد.