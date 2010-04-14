به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "رودخانه مه‌آلود" به کارگردانی ریکاردو دونا پنجشنبه 26 فروردین‌ماه ساعت 22 از شبکه یک روی آنتن می‌رود. داستان این فیلم درباره پیرمردی است که کشته می‌شود و پلیس به جستجوی عوامل این سانحه بر می‌آید. در فیلم "رودخانه مه‌آلود" لوکا باربارسچی بازی کرده و محصول سال 2005 ایتالیا است.

فیلم تلویزیونی "بهانه‌های عاشقی" جمعه 27 فروردین‌ ساعت 15:30 از شبکه یک پخش می‌شود. در این فیلم محمدرضا داودنژاد، اصغر نقی‌زاده، سیدشهزاد صفوی، رامین راستاد، مارال فرجاد، مانی کسرائیان، وحید حیدری و ... بازی کردند. داستان فیلم "بهانه‌های عاشقی" درباره سه جوان است که برای تفریح مردم آزاری می‌کنند. آنها کیف دختری به نام شقایق را می‌قاپند که از خارج به ایران آمده تا پدرش را پیدا کند و ...

فیلم سینمایی "بازگشت" با بازی رابین رایت پن، گری اولد من و شون پن پنجشنبه 26 فروردین‌ماه ساعت 23:45 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. این فیلم را پیل جوآنا سال 1990 این فیلم محصول آمریکا و انگلستان را کارگردانی کرده و داستان درباره تری مرد جوانی است که از محله خلافکاران جدا شده و به نیروی پلیس پیوسته است و ...

فیلم تلویزیونی "مرگ یک ماهی" جمعه 27 فروردین‌ماه ساعت 17:30 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. این فیلم به کارگردانی سعید شاپوری و تهیه‌کنندگی روح‌الله برادری تهیه شده و در آن مینا جعفرزاده، علی اوسیوند و ... بازی کردند و داستان درباره خانواده‌ای است که از تهران به میاندوآب نقل مکان می‌کنند. در همسایگی آنها پیرزنی تنها زندگی می‌کند و ...

فیلم سینمایی "انتقام کبری" به کارگردانی ایو بوسه و با بازی ژان بن، سنتا برگر و گوردون میچل پنجشنبه 26 فروردین‌ماه ساعت 20:15 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم فرانسوی درباره برادران اورلینی از روسای انجمن خانه‌سازی مارسی فرانسه است که به دست یکی از رقبای صنفی خود به قتل می‌رسند و ...

فیلم سینمایی "دست‌ها روی شهر" به کارگردانی فرانچسکو رزی جمعه 27 فروردین‌ماه ساعت 20:30 از شبکه چهار پخش می‌شود. در این فیلم محصول 1963 رود استایگر و گویدو آلبرتی بازی کردند و داستان فردی است که در شهرداری ناپل نفوذ می‌کند. او نقشه گسترش شهر را به نحوی طراحی کرده است که گسترش شهر به سمت زمینه‌های او و دوستانش در شمال شهر باشد.

فیلم سینمایی "مارهای سمی" به کارگردانی اندروسی ارین جمعه 27 فروردین‌ماه ساعت 13:30 از شبکه تهران روی آنتن می‌رود. در این فیلم محصول سال 2008 پیتر آبرامز، رالف آلدرمن و ... بازی کردند و داستان درباره تس پزشک سازمان بهداشت جهانی است که بعد از اتفاقاتی به کشور برمی‌گردد و ...