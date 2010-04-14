ابومسلم برای دیدار با استیل آذین آماده است

علی حنطه با اشاره به دیدار تیمش با استیل آذین در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: استیل‌آذین از تیم های بسیار خوب و دارای مهره‌های قدرتمندی مثل کریمی، مهدوی‌کیا و کعبی است و از نظر امکانات نیز در حد تیم‌های خوب کشور و آسیاست.

سرمربی تیم فوتبال ابومسلم خراسان گفت: بازیکنان از نظر روحی و روانی و جسمانی در آمادگی کامل به سر می‌برند و برای بازی با استیل آذین تمرینات خاص و مربوط به این تیم را انجام داده‌ایم و در دو روز باقی مانده هم تمرینات را ادامه خواهیم داد.

وی در خصوص اتهامات وارد شده به تیمش مبنی بر تبانی در دیدار با تراکتور سازی تبریز گفت: بازی ابومسلم و تراکتورسازی تمام شده است و هیچکس هم اعتبارش را با تبانی از بین نمی‌برد و اگر پنالتی تیم ما گل می‌شد، شاید گل‌های بیشتری می‎زدیم و اعتقاد دارم آن روز، روز بد تراکتور بود.



حنطه با بیان اینکه سهام باشگاه را استاندار تعیین می‌کند و این تیم متعلق به کسی نیست با قدردانی از تلاش‌های مهدی زمان برای این باشگاه، خاطرنشان کرد: زمان بدون هیچ ادعایی و پیش از این که تیم به نام او باشد در این باشگاه کار می‌کند و چند روز گذشته هم 200 میلیون تومان به تیم تزریق کرد و مقرر شده در بازی‌های آینده پیش از هر بازی 5 درصد از مبلغ قرارداد بازیکنان پرداخت شود.