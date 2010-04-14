کمبود 250 هزار پرستار در کشور / با استانداردهای جهانی فاصله بسیار داریم

دکتر ابوالفضل جاریانی در گفتگو با خبرنگار مهر و به مناسبت روز پرستار (31 فروردین) به تشریح مشکلات و چالشهای جامعه پرستاری کشور پرداخت و گفت: شغل پرستاری آمیخته ای از علم، عشق، هنر، مدیریت، کار عملی و پژوهش است.

انجمن پرستاری ایران، تنها انجمن صنفی جامعه پرستاری کشور است که 18 هزار عضو دارد.

این مدرس دانشگاه با اشاره به سخن مقام معظم رهبری که فرموده اند مسئولان باید در برنامه ریزیهای خود نگاه ویژه ای به شغل پرستاری داشته باشند، گفت: حرفه پرستاری باید در جامعه فرهنگسازی و بازسازی شود و مردم نگاه ویژه ای به شغل داشته باشند.

جاریانی از کمبود شدید نیروی پرستاری به عنوان بزرگترین مشکل نظام سلامت کشور یاد کرد و افزود: در آمریکا به ازای هر هزار نفر، هفت تا هشت نفر پرستار وجود دارد که این آمار در اروپا، هفت پرستار به ازای هر هزار نفر است و به طور میانگین در سایر کشورها سه تا چهار نیروی پرستاری به ازای هر هزار نفر جمعیت وجود دارد.

رئیس انجمن پرستاری ایران با اشاره به اینکه در کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت 1.2 تا 1.3 نیروی پرستاری وجود دارد، گفت: در حال حاضر حدود 100 هزار نیروی پرستاری در بخش دولتی و خصوصی فعال هستند که با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: برای رسیدن به استانداردهای جهانی، تعداد نیروی پرستاری کشور باید حداقل 2.5 برابر شود.

وی از ناعادلانه بودن حقوق و مزایای پرستاران به عنوان یکی دیگر از مشکلات جامعه پرستاری نام برد و افزود: اگر قرار بر اجرای عدالت در سلامت است، باید عدالت در پرداخت حقوق و مزایا نیز رعایت شود.

جاریانی با تاکید بر اینکه پرستاران از حقوق و مزایای عادلانه محروم بوده اند، گفت: اگر قانون تعرفه گذاری اجرایی شود، این مشکلات تا حدود زیادی حل خواهد شد.