راه اندازی بانک ژن شمالغرب کشور در تبریز / احتمال انقراض گونه ها به صفر می رسد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مدیرکل محیط زیست استان آذربایجان شرقی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از این مرکز اظهار داشت: تشکیل بانک ژن شمال غرب کشور در تبریز، به خاطر وجود توانمندیها و بسترهای پیشرفت و توسعه در آذربایجان شرقی است.

بیوک رئیسی گفت: دانش فنی و وجود اساتید برتر در دانشگاه های استان، توان کارشناسی کارکنان و حمایت های معنوی رئیس سازمان محیط زیست کشور از دلایل تشکیل بانک ژن شمالغرب کشور در تبریز است.

رئیسی ضمن تشریح اهداف بانک ژن شمالغرب کشور بیان داشت: جذب نیروی کارشناس متخصص، شناسایی گونه های گیاهی و جانوری در معرض تهدید و انقراض استان، عوامل تهدید و انقراض، بومی کردن دانش فنی ژنتیک به منظور ذخیره ژرم پلاسهای مهم گیاهی و جانوری و ایجاد آزمایشگاه ژنتیک و بیوتکنولوژِی تنوع زیستی از اهداف ایجاد بانک ژن کشور است.

رئیسی افزود: دستیابی به ژنوم و DNA گونه های گیاهی و جانوری در حال انقراض و ذخیره آن در بانک ژن علاوه بر ایجاد فرصت مطالعاتی برای محققان علم ژنتیک جهت دستیابی به دلایل کاهش جمعیت گونه، احتمال انقراض کامل آن را به صفر می رساند.

مدیرکل محیط زیست استان در خصوص عملکردهای شاخص این حوزه گفت: غربالگری ژنتیکی در طرح احیاء نسل مارال آینالو واقع در ارسباران به منظور دستیابی به گونه های برتر ژنتیکی، مطالعات ژنتیکی سیاه خروس قفقازی، اردک سر سفید و جمع آوری رده خزندگان استان و نمونه گیری ژنتیکی از آنها، شناسایی 20 گونه درختی و 50 گونه علفی از دستاوردهای مهم این مرکز می باشد.