امیداور به شکست پیکان هستیم

محمود یاوری در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر با بیان اینکه جهت امادگی بیشتر به مدت یک هفته در اصفهان اردو زده بودیم، افزود: آماده بازی با تیم پیکان هستیم و کسب امتیاز از مهمترین خواسته ما در این بازی است.

وی با بیان اینکه هدف ما ماندن و بقا در لیگ است، اظهار داشت: هدف ما ماندن در لیگ است اما سالم و بدون مسائل حاشیه ای که این روزهای در فوتبال کشور مطرح می شود.

سرمربی شاهین پارس جنوبی بوشهر گفت: تمامی بازیکنان و کادر فنی تلاش خود را خواهند کرد تا در 4 بازی باقی مانده امتیازات لازم را کسب کنیم تا سال آینده نیز در لیگ برتر حضور داشته باشم.

وی اظهار داشت: خوشبختانه در این بازی محرومی نداریم اما نمی توانیم از عباس پورخسروانی، مهدی کیانی و عبدالله کرمی به دلیل مصدومیت استفاده کنیم.

یاوری در خصوص اظهارات شفق مدیرعامل تراکتورسازی تبریز در خصوص این که نگران سلامتی یاوری هستیم، با بیان این که وارد مسائل حاشیه ای نمی شود، گفت: از حسن توجه ایشان ممنونم که نگران سلامیت بنده هستند و از ایشان تشکر می کنم.