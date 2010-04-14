امکان پرورش شتر در حاشیه دریاچه ارومیه بررسی می شود

منوچهر باغبان حقی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: ویژگی تحمل شرایط سخت در شتر، قابلیت تطبیق آن با شرایط آب و هوایی متفاوت و عدم نیاز به تغذیه خاص در پرورش آن امکان پرورش این حیوان را در مناطق آب و هوایی متفاوت ایجاد می کند.

وی افزود: همچنین با توجه به پس روی آب دریاچه ارومیه ، امکان پرورش آن درحاشیه این دریاچه و استفاده بهینه از خارزارهای کناره های این دریاچه ، امکان ازدیاد گله های شتر در استان را با توجه به شرایط سهل پرورش آن، اقتصادی می کند.

مدیر امور دام سازمان با اشاره به مقاوم بودن این حیوان به بیماریها و شرایط آب و هوایی سخت و هم چنین بی غذایی تا چند روز گفت : هم اکنون بیش از دو هزار و 300 نفر شتر در آذربایجان شرقی پرورش داده می شود .

منوچهر باغبان حقی ادامه داد: این جمعیت بیشتر در شهرستانهای کلیبر، هشترود، میانه، بناب، اسکو و ملکان تمرکز یافته اند و نحوه پرورش آنها به صورت سنتی دنبال می شود.

وی از برنامه های این مدیریت برای ارتقا جایگاه پرورش شتر در استان خبر داد و افزود: با توجه به مزایای بالای تولید این حیوان از لحاظ دستیابی به مواد پروتئینی و ایجاد امکان پرورش آن با حمایت از بهره برداران پرورش دهنده شتر ، در دستورکار این مدیریت قرار گرفته و برنامه های مدون در رابطه با نحوه پرورش و حمایت عملی از بهره برداران درآینده نزدیک اعلام خواهد شد .

باغبان حقی میانگین وزن لاشه این حیوان را 206 کیلوگرم و بازده لاشه آن را 49 درصد ذکر کرد و بیان کرد: با برآوردهای کارشناسی، در حال حاضر توان تولید گوشت شتر در استان به 71 تن در سال بالغ می شود .

جمعیت شتر در کشور 153 هزار نفر بوده و بیشتر در استانهای خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان و گلستان پرورش داده می شوند . ایران از نظر پرورش شتر در دنیا رتبه بیستم و در آسیا رتبه هفتم را داراست.