دبیر هیئت نظارت بر تشکلهای اسلامی دانشگاهیان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مرضیه وحیددستجردی در حکمی دکتر فرخناز ترکستانی معاون دانشجویی - فرهنگی را با حفظ سمت به این مسئولیت منصوب کرد.

وزیر بهداشت در این حکم یادآور شده است: در راستای اجرای آیین نامه تشکل های اسلامی دانشگاهیان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات هیئت نظارت مرکزی، نظر به تعهد و تجارب ارزنده و شایستگی سرکار عالی به موجب این ابلاغ با حفظ سمت به عنوان دبیر هیئت نظارت مرکزی بر تشکل های اسلامی دانشگاهیان وزارت متبوع منصوب می شوید.

دکتر فرحناز ترکستانی معاون دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت است و در حال حاضر مسئولیتهایی از جمله دبیر ستاد اقامه نماز و دبیر هیئت نظارت بر تشکلهای اسلامی را بر عهده دارد.