واکنش به سخنان اوباما وظیفه همه کشورهاست/ اراده جدی ایران بر خلع سلاح

حسین سبحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عدم واکنش جهانی به این سخنان اوباما در حقیقت صحه گذاشتن بر مواضع جنگ طلبانه وی بوده و به واقع معاهده ان پی تی را بی اعتبار می سازد.

وی ادامه داد : اوباما در دهکده جهانی امروز خود را کدخدا می داند و هر گونه مواضع استکباری را اتخاذ می کند در حالی که این سخنان برای صلح و آرامش جهانی خطری جدی به شمار می رود.



عضو هیئت رئیسه کمیسوین امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت : امروز برخورد با این نوع موضع گیری اوباما وظیفه همه کشورها در دنیا است تا جلوی هر نوع فتنه گری در جهان گرفته شود و اگر بنا باشد هر کس به دلیل داشتن قدرت، دیگران را تهدید کند دیگر نظام بین المللی معنی نداشته و قانون جنگل به آن حکمفرما می شود.



سبحانی نیا با اعلام این که جمهوری اسلامی ایران از طریق سازمان ملل نسبت به این مواضع اوباما شکایتی تنظیم می کند گفت: باید پاسخی جدی به این سخنان استکباری رئیس جمهور آمریکا داده شود.



وی تاکید کرد: در حالی که مواضع اخیر اوباما با شعارهای انتخاباتی او و حزب متبوعش تضاد صد درصدی دارد ، صلح و امنیت جهانی را نیز با خطر استفاده از سلاح های هسته ای روبرو می کند، لذا بایستی با تنظیم دادخواست حقوقی نسبت به این مواضع پیگیری های لازم در مجامع بین المللی صورت بگیرد.



وی در پاسخ به این سئوال که علت چنین موضع گیری در قبال جمهوری اسلامی ایران چیست؟ گفت: یکی از علل اصلی این موضع گیری بدون شک اراده جدی جمهوری اسلامی در خلع سلاح هسته ای است زیرا دارندگان انبارهای پر از کلاهک هسته ای نشان می دهند که ظرفیت داشتن چنین تجهیزات نظامی را ندارند و هر لحظه ممکن است بر علیه دیگر کشورها مورد استفاده قرار دهند.



نماینده مردم نیشابور در مجلس با اشاره به قرارداد اخیر آمریکا و شوروی برای کاهش کلاهکهای هسته ای گفت: این گونه از قراردادها چندین بار منعقد شده ولی آثار اجرایی در آنها مشاهده نمی شودزیرا بر تعداد این تسلیحات روز به روز افزوده شده و هر روز یک نوع جدیدی از آنها آزمایش می شود.



وی این گونه قراردادها را بیشتر یک اقدام تبلیغاتی دانست و گفت: دقیقا موضع گیری اوباما بعد از این قرارداد نشان داد که آنها در زمینه خلع سلاح هسته ای صادق نبوده و از هر وسیله ای برای رسیدن به اهداف خود استفاده می کنند.