تراکتور بازسازی روحی شد/ محرومیت مهاجم برتر تراکتور دردسرساز است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، فراز کمالوند صبح چهارشنبه در حاشیه تمرین این تیم در عین حال افزود: با اتکا به هواداران پور شورمان و لطف خدا با امیدواری بیشتری به این بازی نگاه میکنیم و امیدواریم سربلند از میدان خارج می شویم.

وی با بیان اینکه پرسپولیس تیم بزرگی است و از یک مربی بزرگ نیز بهره مند است، اضافه کرد: با توجه به شرایط جدول مسابقات لیگ آنها با انگیزه برای کسب سهمیه آسیا از تمام توانشان استفاده خواهند کرد.

وی تصریح کرد: گرچه به لحاظ مهره تیم ما قابل مقایسه با آنها نیست و کفه ترازو به نفع آنها سنگینی می کند اما ما هم با اتکا به هواداران پور شورمان و لطف خدا با امیدواری بیشتری به این بازی نگاه میکنیم و امیدواریم سربلند از میدان خارج شویم.

کمالوند اظهار داشت: پس از اتفاقات هفته گذشته که ما نیاز به یک بازسازی روحی و روانی داشتیم توانستیم به این مهم دست یابیم.

وی با اظهار نگرانی از وضعیت برخی بازیکنان تیم افزود: محرومیت محمد ابراهیمی مهاجم 9 گله تیم که 3 اخطاره است و مصدومیت برخی از بازیکنان از جمله میر شفیعیان که به خاطر در رفتگی مچ پا مجبور شد خود را به تهران رسانده و مورد مداواقرار گیرد از جمله مشکلات تراکتور در این بازی است.

کمالوند تاکید کرد: این بازی همانطور که اشاره شد از حساسیت ویژه ای برخوردار است چرا که 3 امتیاز این دیدار برای پرسپولیس بر کسب سهمیه آسیا حیاتی و برای ما هم از جهت هوادارانمان به همان اندازه اهمیت دارد ولی این عوامل نباید تماشاگران ما را از جاده اعتدال خارج کند.

وی اظهار داشت: آرامش تماشاگران ضامن موفقیت تیم است و امیدوارم با پرهیز از هرگونه حاشیه و توهین به حریف و دیگر اشخاص مسئول این بازی بیاد ماندنی در اذهان باقی بماند و از این طریق از همه هواداران تراکتور که من را بعنوان سر مربی تیم قبول دارند تقاضا دارم به موارداشاره شده دقت لازم را کرده و رعایت مسائل انضباطی را از یاد نبرند.

سرمربی تراکتور در خصوص حضور رئیس کمیته انظباتی در تبریز تصریح کرد:بحث حضور نمایندگان کمیته انضباطی نیست بلکه در آخرین روز کاری سال 88 روز پنجشنبه 27 اسفند در جلسه که در کمیته انضباطی حضور آقای دکتر شریفی بودیم من از طرف باشگاه از ایشان دعوت کردم که در تعطیلات عید خدمت ایشان و همکارانش باشیم تا از نزدیک از مشکلات و مسائل باشگاه تراکتور آشنا شوند که ایشان هم بخاطر حضور در مشهد مقدس در تعطیلات نوروز خودشان در همان جلسه وعده حضورشان را بازی پرسپولیس اعلام کردند که حتی بلیط پروازشان قبل از بازی با ابومسلم رزرو شده بود و کلا به دعوت اجابت نموده اند.

وی در خصوص بازی کردن یا نکردن کریم باقری مقابل تراکتور گفت: به قول معروف صلاح مملکت خویش خسروان دانند و کریم باقری هم فرد مورد علاقه همه ماست و هر طور که خود مصلحت ببیند آنرا انجام دهد و ما هم از حضور ایشان در بازی خوشحال می شویم.

تیم تراکتورسازی تبریز که در رده ششم جدول لیگ برتر قرار دارد از هفته سی و یکم جام خلیج فارس ساعت 17 روز جمعه در مقابل پرسپولیس تهران که در جایگاه سوم است قرار می گیرد.