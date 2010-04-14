خروج اسناد و مدارک دانشگاه الزهرا از تهران برای مصونیت از زلزله

محبوبه مباشری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طرح توسعه و خروج دانشگاههای تهران از این شهر باید هرچه سریعتر از سوی مسئولان انجام شود، گفت: با توجه به کثرت دانشجویان در تهران و مشکلات جمعیتی ناشی از آن باید هرچه سریعتر برای خروج دانشگاههای شهر تهران چاره ای اساسی اندیشیده شود.

وی با تاکید بر اینکه اجرای طرح خروج و توسعه دانشگاههای تهران به خارج از این شهر موفق خواهد بود، گفت: در حال حاضر چیزی در این رابطه به دانشگاه ما ابلاغ نشده است اما جلساتی را برگزار کردیم و موضوعاتی مطرح شد که با توجه به صحبت های اخیر رئیس جمهور که سالها است تهران در معرض خطر زلزله قرار دارد باید در این راستا تدابیر ویژه ای اندیشید.

رئیس دانشگاه الزهرا با اشاره به اینکه جمعیت شهر تهران در حال انفجار است، افزود: با توجه به مشکلات فراوانی که از لحاظ عبور و مرور، ترافیک و البته خطر زلزله و از این قبیل مشکلات در شهر تهران وجود دارد لذا انتقال دانشگاهها به بیرون از شهر باعث می شود که ما هر چه زودتر راه حلی جدی برای حل این بحران پیش رو داشته باشیم.

مباشری افزود: در چند سال گذشته جمعیت دانش آموزی تهران افزایش خود را به جمعیت دانشجویی داده است بنابراین طبیعی است که دانشگاهها را در خارج از شهر تهران مستقر کنیم. البته گفتنی است که این کار در کشورهای بزرگ جهان رایج شده و آنها شهرک های دانشگاهی را در اطراف پایتخت خود دایر کرده اند.

رئیس دانشگاه الزهرا خاطرنشان کرد: کاهش جمعیت تهران از لحاظ خطر وقوع زلزله از یک سو و مسئله بومی سازی از سوی دیگر قابل بررسی است. علاوه بر این تخلیه جمعیت از شهر تهران باعث می شود تا شهرهای کوچک آبادانی و توسعه خود را پیدا کنند و تهرانی ها نیز از خطر احتمالی زلزله در امان باشند.

مباشری افزود: برای مقابله با زلزله و عدم از بین رفتن مدارک و اسناد دانشگاهی باید چاره ای اندیشید. البته دانشگاه الزهرا در این راستا جلساتی را در سال گذشته برگزار کرده و به این فکر بوده ایم تا اسناد و مدارک را به دانشگاههای شهرهای اطراف تهران منتقل کنیم که در صورت بروز حادثه تمامی مدارک از بین نرود.