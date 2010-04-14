رقابتهای جودو قهرمانی آسیا قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر، صباح الدین رئیس فدراسیون جودوی تایلند با ارسال نمابری به کشورهای آسیایی از برگزاری قطعی مسابقات جودوی قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا خبر داد.

در نمابر فوق آمده است: مسابقات در سالنی برگزار می شود که امنیت کامل در آن برقرار بوده و هتل ها نیز در محلی است که امنیت ورزشکاران و مربیان در آن تضمین شده است.

مدتی قبل رئیس کمیته مسابقات آسیا از رئیس اتحادیه آسیا درخواست کرده بود به دلیل مشکلات سیاسی موجود در تایلند مسابقات قهرمانی آسیا به زمان دیگری موکول شود که با ارسال این نمابر، رقابتهای قهرمانی آسیا قطعی شد.

این مسابقات دهم اردیبهشت ماه در بانکوک تایلند آغاز خواهد شد.