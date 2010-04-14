آغاز تصویربرداری "غزلی که شیطان به نام من سرود"

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این اپیزود از مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" این هفته در تهران شروع شد و 10 روز دیگر به پایان میرسد. داستان این اپیزود درباره نویسندهای است که داستانش عوارضی شیطانی برای او و جامعه دارد.
فیلمنامه را محمدعلی میرزایی نوشته و کریم بیانی، علی عبادتطلب، متین ستوده و مهتاب کرچوندی بازیگران این اپیزود هستند. عوامل این اپیزود عبارتند از تصویربردار: حمید رحیمزاده، صدابردار: علیرضا افخمی، طراح صحنه و لباس: امید مظاهری، چهرهپردازی: خاطره خاشعی و تهیهکننده: علیاکبر تحویلیان.
مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" از شبکه تهران پخش میشود. امیرحسین ترابی پیشتر اپیزودهای "در تاریکی" و "آخر خط" از این مجموعه را کارگردانی کرده است.
