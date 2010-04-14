۲۵ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۱۰

آغاز تصویربرداری "غزلی که شیطان به نام من سرود"

تصویربرداری اپیزود "غزلی که شیطان به نام من سرود" به کارگردانی امیرحسین ترابی از مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد"در تهران شروع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این اپیزود از مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" این هفته در تهران شروع شد و 10 روز دیگر به پایان می‌رسد. داستان این اپیزود درباره نویسنده‌ای است که داستانش عوارضی شیطانی برای او و جامعه دارد.

فیلمنامه را محمدعلی میرزایی نوشته و کریم بیانی، علی عبادت‌طلب، متین ستوده و مهتاب کرچ‌وندی بازیگران این اپیزود هستند. عوامل این اپیزود عبارتند از تصویربردار: حمید رحیم‌زاده، صدابردار: علیرضا افخمی، طراح صحنه و لباس: امید مظاهری، چهره‌پردازی: خاطره خاشعی و تهیه‌کننده: علی‌اکبر تحویلیان.

مجموعه "شاید برای شما هم اتفاق بیفتد" از شبکه تهران پخش می‌شود. امیرحسین ترابی پیشتر اپیزودهای "در تاریکی" و "آخر خط" از این مجموعه را کارگردانی کرده است.

