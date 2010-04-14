کاهش 40 ثانیه ای زمان رسیدن نیروهای آتشنشانی به محل حادثه در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جلال شیرکوبیان پیش از ظهر چهارشنبه در نشستی خبری در جمع خبرنگاران افزود: میانگین زمانی رسیدن آتش نشانان سازمان به صحنه حادثه در سال 87، حدود 8 دقیقه و 29 ثانیه بود که این زمان در سال 88 به 7 دقیقه و 49 ثانیه رسید.

شیرکوبیان افزود: هر چه مدت زمان رسیدن به محل حادثه کمتر شود، میزان خسارات مالی و جانی حادثه پایین تر خواهد بود از این رو تمامی تلاش پرسنل این سازمان رسیدن با حداقل زمان ممکن در محل حوادث است.

وی همچنین از روند نزولی زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل آتش سوزی ها در شهر مشهد خبر داد و گفت: در بحث حریق میانگین زمان رسیدن به محل حریق هم اکنون 4 دقیقه و 20 ثانیه است که نسبت به سال گذشته 4 ثانیه کاهش داشته است.

وی از خودروهای در حال تردد در سطح شهر خواست هنگام عبور وسایل نقلیه امدادی و آتش نشانی، مسیر را برای عبور آنها باز کنند.

شیرکوبیان در ادامه گفت: با همکاری دیگر نهادها مانند سازمان حمل و نقل و ترافیک مشهد، مخابرات و ... می توانیم زمان رسیدن به محل حادثه را باز هم کاهش دهیم.

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت مواجه شدن با هرگونه حادثه ای ضمن حفظ خونسردی با مرکز فرماندهی 125 تماس بگیرند.