تعاونیهای کم کار مسکن مهر با برخورد قانونی مواجه می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، فرج الله عطایی شامگاه سه شنبه در جمع خبرنگاران در کرمان با اظهار رضایت از پیشرفت طرح مسکن مهر در استان کرمان اظهار داشت: تعاونیهای مسکن موظ هستند با برنامه ریزی از قبل تعیین شده در پروژه مهر کار کنند در غیر این صورت با آنها برخورد می شود.

وی افزود: هم اکنون از مجموع 19 هزار و متقاضی 500 واجد شرایط مسکن مهر در استان با 19 هزار و 160 نفر قرار داد بستیم و 14هزار و 860 نفر پروانه ساخت گرفته اند.

وی یادآور شد: استان کرمان در بحث مسکن مهر در مجموع ارزیابی انجام شده در 11 آیتم در رده هشت کشوری قرار دارد و چندی پیش از مسئولان استان به دلیل قرار گرفتن در جمع 10 استان برتر کشور قدردانی شد.

عطایی گفت: دربخش ارائه تسهیلات آماده سازی مسکن نیز 11 هزار و 200 نفر موفق به دریافت تسهیلات شده اند و بقیه نیز در مراحل نهایی دریافت تسهیلات آماده سازی هستند.

اولین واحدهای مسکن مهر در هفته دولت تحویل داده می شوند

عطایی ضمن اشاره به پیشرفت فیزیکی واحدهای مسکن مهر در کرمان اظهار داشت: حدود 456 واحد در مراحل پایان کار قرار دارند و حتی تعدادی تا پایان هفته دولت به متقاضیان تحویل داده می شوند.

وی افزود: وظیفه ساخت و ساز برعهده تعاونی ها و پیمانکاران است و مسکن و شهرسازی بر کار این تعاونی ها نظارت دارد.

وی اضافه کرد: همه دستگاه های دولتی باید در راستای تسریع در ساخت و ساز مسکن مهر همکاری لازم را انجام دهند.