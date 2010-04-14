ناگفته های دانشجو از انگیزه حضوربرخی دانشگاهیان درحوادث پس از انتخابات

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در تمام اغتشاشات پس از انتخابات ریاست جمهوری کمتر از 10 درصد بازداشت شدگان دانشگاهی بودند که این نشان می دهد دانشجویان اغتشاشگران را همراهی نکردند. تعداد زیادی از همین 10 درصد هم مربوط به دانشجویانی بود که به نوعی مشکلات آموزشی داشتند.

وی ادامه داد: تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شده مشکلات آموزشی داشتند. واقعیت این است که در مواردی بعضی دانشجویان به دلیل مشکلات آموزشی از این فضای سیاسی پس از انتخابات قصد سوء استفاده داشتند.

کامران دانشجو در پاسخ به این سئوال مهر که آیا برخی اساتید هم قصد سوء استفاه داشتند یا خیر گفت: در بین اساتید این موارد بسیار کمتر بود. بعضا وابستگی های حزبی برخی آنها را به سمت موضع گیری هایی کشانده بود.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در روزهای پایانی اسفند ماه و در سفر استانی دولت به استان هرمزگان بیش از یک ساعت به سئوالات خبرنگار مهر درباره مسائل پس از انتخابات پاسخ داد. میزان همراهی دانشجویان با آرمانهای انقلاب، حوادث 13 آبان و 16 آذر پس از انتخابات در دانشگاهها، شایعات پیرامون تحریم امتحانات ترم اول دانشگاهها، وضعیت دانشجویان و اساتید بازداشت شده در حوادث پس از انتخابات، مهاجرت نخبگان و آمارهای پیرامون در این زمینه پس از انتخابات، حادثه کوی دانشگاه و پخش فیلم منسوب به آن در BBC، تخلف در آزمون دستیاری و امکان هرگونه تخلف در آزمونهای وزارت علوم و ... از مباحثی است که خبرنگار مهر از کامران دانشجو سئوال کرده و وی نیز به تک تک سئوالات پاسخ داده است.

گفتگوی خواندنی و ویژه خبرگزاری مهر با کامران دانشجو وزیر علوم، تحقیقات و فناوری شنبه 28 فروردین ماه منتشر می شود.