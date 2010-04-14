مقاله فلسفی باید ایجاد پرسش کند

سید محمد تقی چاوشی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه یک مقاله فلسفی باید دارای چه ویژگیهایی باشد تا بتواند تأثیرگذار و ماندگار شود، گفت: برخلاف تمام مقالات علمی که می توانند یک تز یا یک نظریه جدید را عرضه کنند و به توسعه دانش کمک کنند، مقالات فلسفی اگر قرار است کاری انجام دهند بیشتر باید به طرح پرسش بپردازند . یک مقاله خوب فلسفی مقاله ای است که ایجاد پرسش کند چیزی که امروزه در میان ما و نویسندگان فلسفی ما وجود ندارد و یا کمتر به چشم می خورد.

استاد فلسفه دانشگاه مفید قم درباره کمبود مقاله فلسفی خوب در دیارمان هم گفت: به جهت اینکه پرسش درست نداریم یا بلد نیستیم که پرسش کنیم به همین جهت مقاله فلسفی خوب کم داریم.

این محقق و پژوهشگر در باب تفاوت کتاب و مقاله فلسفی نیز اظهار داشت: کتاب فلسفی بیشتر شرح و بررسی نظرات فلاسفه ، یا طرح دیدگاهی درباره یک فلسفه خاص و یا یک فیلسوف معروف می تواند باشد اما مقاله باید به گونه ای باشد که در راستای حرکت بخشیدن به فضای فکری جامعه فلسفی ارائه شود.