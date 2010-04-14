افزایش 700 هکتاری زمینهای شهرکهای صنعتی گیلان

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه شهر صنعتی رشت 200 هکتار مساحت دارد، افزود: این میزان واگذاری زمین برای ایجاد صنایع در استان با توجه به محدودیت های موجود، اقدامی ارزشمند در راستای حمایت از صنایع است.

وی اظهارداشت: توسعه بخش صنعت نیز از جمله فعالیتهایست که در سالهای اخیر توجه ویژه ای به آن شده و در چند ماه اخیر تنها در طرح آمایش صنعت و معدن گیلان با 62 طرح صنعتی با اعتباری افزون بر شش هزار میلیارد ریال و اشتغالزای شش هزار نفر دومین استان کشور در طرح آمایش صنعتی است.

استاندار گیلان تأکید کرد: ایجاد صنایع بزرگ فولاد، تولید ظروف یکبار مصرف از ضایعات بخش کشاورزی و بسیار پروژه های دیگری اکنون در استان در حال اجراست.

وی همچنین با اعلام اینکه درک صحیح هدف از نامگذاری امسال به نام همت مضاعف و کارمضاعف موجب پیشرفت و توسعه روز افزون خواهد شد، افزود: با شناسایی نقاط قوت و برطرف کردن مشکلات کارایی افراد باید در بخشهای مختلف بیشتر شود و با هدفمند کردن فعالیتها، هوشمندانه در جهت استفاده بهینه از منابع گام بردارند.

قهرمانی در ادامه اظهار داشت: امسال باید با بهره گیری از راههای جدید و خارق العاده از سایر استانهای کشور سبقت گرفت.

وی در ادامه ایجاد دبیرخانه و تشکیلاتی سازماندهی شده جهت تحقق اهداف همت مضاعف و تلاش مضاعف را یکی از برنامه های مهم استان دانست و افزود: مقام معظم رهبری با نامگذاری امسال شرایطی را مهیا کردند که ما بتوانیم با تلاش مضاعف حق استان و مردم ولایتمدار آن را طلب کنیم.

استاندار گیلان گفت: در استان گیلان فعالیت در چهار بخش ترانزیت، صنعت، گردشگری و کشاورزی بعنوان مزیتهای اصلی بسیار قابل ملاحظه و با اهمیت است که هر یک به دیگری مرتبط خواهد بود.

وی توسعه بخش ترانزیت را لازمه توسعه سایر بخش ها دانست و افزود: با بهره برداری از آزاد راه رشت - قزوین 75 درصد کشته شدگان حوادث جاده ای در این مسیر کاهش یافته است.

قهرمانی گفت: علاوه بر این با توجه به تسهیل و تسریع در زمان انجام سفر بسیاری از افراد جهت عزیمت به استانهای همجوار گیلان بویژه غرب مازندران از مسیر آزاد راه تردد می کنند که این موضوع نیز موجب تحرک و پویایی در منطقه خواهد شد.

وی اظهارداشت: همچنین با توجه به کاهش زمان جابجایی کالا ، بسیاری از تجار به منظور تسریع در حمل و نقل کالا این مسیر را انتخاب می کنند.

استاندار گیلان همچنین با اشاره به اهمیت بهره برداری از راه آهن قزوین، رشت، انزلی و آستارا عنوان کرد: پس از بهره برداری آزاد راه رشت - قزوین، ساخت راه آهن در اولویت قرار دارد زیرا حجم زیادی از اعتبارات را می توان به این بخش اختصاص داد.

وی گفت: راه ‌آهن رشت - قزوین 29 درصد پیشرفت کار دارد که شامل زیر سازی و تملک زمین است و برای اجرای این طرح در بودجه سالجاری 870 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی برای اجرای آن پیش بینی شده است.

قهرمانی تأکید کرد: مرحله اول این طرح شامل ساخت راه ‌آهن قزوین - رشت به طول 138 کیلومتر است که پیش بینی می شود تا سال 91 به بهره برداری برسد.

وی با اشاره به نیاز سنجی های بعمل آمده برای ساخت و ایجاد اماکن خدماتی و رفاهی مورد نیاز حاشیه آزاد راه رشت - قزوین گفت: در استان کمیته ای تشکیل شده که با بررسی دقیق نیازها نسبت به واگذاری امتیاز به افراد بخش خصوصی اقدام کنند و در حال حاضر فراخوان اولیه برای جذب سرمایه گذاران اعلام شده است.

استاندار گیلان همچنین توسعه فرودگاه بین المللی سردار جنگل رشت، توسعه بندرانزلی، ایجاد بندر چند منظوره آستارا، چهار بانده کردن راههای اصلی استان، ساخت کمربندی امام زاده هاشم (ع) - بندرانزلی از دیگر برنامه های در حال اجرای بخش ترانزیت عنوان کرد.

این مسئول همچنین از آغاز عملیات مقدماتی سدهای پلرود و شفارود خبر داد و اظهار داشت: در آینده نزدیک کلنگ اجرایی این سد ها به زمین زده می شود، که با بهره برداری از این سه سد، استان در زمینه تأمین آب کشاورزی و آشامیدنی مشکلی نخواهد داشت.

وی همچنین گفت: سه هزار و 800 هکتار از اراضی مستعد استان در مناطق کوهستانی جهت کشت درختان مثمرهمچون زیتون، گردو، انار شناسایی شده که با ایجاد آب بندانهای مورد نیاز آنها و فراهم کردن شرایط کشت در رونق اقتصادی خانوارهای روستای و اشتغالزای آنان تأثیر بسزایی خواهد داشت.

قهرمانی در ادامه با اشاره به صنعت چای استان اظهار داشت: با بهره برداری کارخانه های نوین چایسازی در استان شاهد تحول عظیمی در صنعت چای خواهیم بود زیرا کارخانه های در حال ساخت و بهره برداری هستند که با بهره گیری از تکنولوژی روز دنیا از چای فرآورده های زیادی را تولید خواهند کرد.

وی تأکید کرد: مهمترین مشکل چای استان بازرگانی و کیفیت برگ سبز است که با احیا و تشکیل سازمان چای تمامی موارد مرتبط با این محصول بدرستی در حال مدیریت است.

استاندار گیلان در ادامه از ساخت 14 بیمارستان در استان خبر داد و یاد آور شد: در بخش بهداشت و درمان نیز جهش های قابل قبولی در استان صورت گرفته و توجه به این بخش همواره مد نظر قرار دارد.