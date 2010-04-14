کاهش زمان رسیدگی پرونده تخلفات ساختمانی به کمتر از یک ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نگهبان با بیان این که تمرکز بر اجرای احکام و آراء صادره در این کمیسیون از مهمترین اهداف کمیسیون ماده 100 در سال 89 است، افزود: در سال جدید واحد پیگیری اجرای آراء این کمیسیون به صورت مستقیم، بازدیدهایی را از مناطق داشته باشند و ضمن نظارت برشیوه اجرای آراء و عملکرد مناطق، گزارش هایی را تهیه و به کمیسیون ارائه کنند.

وی با اشاره به برگزاری جلسات کمیته های تخصصی کمیسیون ماده 100 ، اظهار داشت: در سال جدید به دنبال ایجاد وحدت رویه بین اعضای کمیسیونها و حرکت به سمت صدور آرا با قابلیت اجرا هستیم که امیدواریم دراین امر با تلاش مضاعف به نتایج قابل توجهی دست یابیم.

مدیر کل امور کمیسیون های ماده 100 شهرداری با تاکید بر برخورد جدی با تخلفات ساختمانی، بیان داشت: از مجموع پرونده های دریافتی در سال گذشته، حکم تخریب برای 78 درصد آنها یعنی 6 هزار و 74 پروندهصادر شده است تنها 22 درصد آن منجر به صدور حکم دریافت جریمه مالی شده است.