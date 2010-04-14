معصومی به دنبال پروانه ساخت "خرس"

وی درباره ساخت فیلم سینمایی "خرس" افزود: فیلمنامه این فیلم سینمایی را خودم نوشتم و قرار بود محمد رضایی راد آن را بازنویسی کند، اما این همکاری میسر نشد و خودم بازنویسی را انجام دادم. در حال حاضر به دنبال پروانه ساخت این پروژه هستم. در صورت گرفتن پروانه ساخت فیلم را اواخر تابستان کلید میزنم. لوکیشنهای فیلم "خرس" در شیرگاه است.
خسرو معصومی، کارگردان درباره پخش مجموعه تلویزیونی "خداحافظ بچهها" به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اینکه موضوع این مجموعه کودکان و نوجوانان است، قرار شده از شبکه دو روی آنتن برود، اما هنوز زمان پخش آن مشخص نشده است. مجموعه "خداحافظ بچهها" از تولیدات سیما فیلم است.
مجموعه "خداحافظ بچهها" به تهیهکنندگی فرزاد کاشف دومین مجموعه معصومی است و داستان سه دوست را روایت میکند که قبل و بعد انقلاب مسائل مختلف را تجربه میکنند. فیلمنامه اولیه را فرهاد علیزاده آهی نوشته و محمد رضاییراد آن را بازنویسی کرده است.
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