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۲۵ فروردین ۱۳۸۹، ۱۵:۴۰

خریداران بورس همدان دو برابر شدند

خریداران بورس همدان دو برابر شدند

همدان - خبرگزاری مهر: سرپرست بورس منطقه ای همدان گفت: در یکسال گذشته تعداد خریداران بورس همدان از 7 هزار و 795 نفر به 14 هزار و 469 نفر رسیده است.

عباس صمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: این آمار بیانگر آنست که خریداران بورس همدان 86 درصد افزایش یافته است .

صمدی با بیان اینکه بورس همدان جایگاه 15 تا 20 کشور را دارد، گفت: در سال گذشته 61 درصد معاملات به خرید و 39 درصد به فروش اختصاص یافت.

وی خاطر نشان کرد: در سال 88 بیش از 331 میلیارد و 347 میلیون ریال در بورس منطقه ای همدان داد و ستد شد.

صمدی افزود : این میزان در سال 87، بیش از 367 میلیارد و 341 میلیون ریال بوده است.

وی گفت: شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، مخابرات ایران و حفاری شمال بیشترین ارزش معاملات بورس را به خود اختصاص داده اند.

عباس صمدی گفت: سال گذشته با استقرار کارگزاری مشاوران سهام تعداد کارگزاران مستقر در تالار بورس همدان از 4 به 5 کارگزاری افزایش یافت.

کد مطلب 1063777

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