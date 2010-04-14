اوباما در صحنه شطرنج بین المللی به سمت کیش و مات می رود

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه صبح امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه آخرین وضعیت ایرانیان دستگیر شده در خارج از کشور چگونه است، اظهار داشت: در مورد معصومی نژاد در رابطه با شرایط و وضعیتش در زندان پیگیری هایی به عمل آوردیم و تماس تلفنی در این رابطه انجام شد و با آقای دمیرچی لو که در زندان میلان به سر می برد امروز گفتگوی تلفنی صورت خواهد گرفت.

وزیر امور خارجه ادامه داد: همچنین با آقای کاکاوند که در فرانسه دستگیر شده است قبلا تماس تلفنی صورت گرفته است که از زبان خودشان وضعیتشان را پیگیری می کنیم.

وی با بیان اینکه برای بررسی و پیگیری وضعیت این اتباع ایرانی از سوی دستگاه های ذیربط هماهنگی هایی انجام شده است، گفت: معصومی نژاد سالهای طولانی در رم به خبرنگاری مشغول بوده است و من از جامعه خبری تشکر می کنم و امیدوارم مجموعه تلاش های سیاسی، اجتماعی و رسانه ای کشور موجب بازگشت ایشان به کشور شود.

متکی در مورد نامه نگاری نماینده ایران در سازمان ملل به دبیر کل سازمان ملل در مورد تهدیدات اخیر اوباما که گفته بود این تهدیدات یک باج گیری اتمی است، عنوان کرد: اوباما در آغاز کار به نظر می رسید در صحنه شطرنج بین الملل با عنوان اینکه مهره تغییر را می خواهد به حرکت در آورد وارد شد اما حرکت اخیر وی کاملا نادرست و ناپخته بود، وی در این حرکات جدیدیش در صحنه جدید شطرنج بین المللی به سوی کیش و مات پیش خواهد رفت البته در صورتی که دقت نکند.

وی در پاسخ به سئوالی در مورد ارزیابی وی در مورد نامه رئیس جمهور به رئیس جمهور آمریکا گفت: شخص رئیس جمهور در موقع مقتضی در این مورد اعلام نظر خواهد کرد.

وزیر خارجه در بخش پایانی سخنانش با اشاره به کنفرانس خلع سلاح که چند روز آینده در تهران برگزار می شود خاطر نشان کرد: در کنفرانس خلع سلاح تلاش خواهیم کرد که اراده جدی جامعه جهانی را درباره نیاز امروز جهان به خلع سلاح هسته ای به نمایش در آوریم.