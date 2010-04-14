خراسان جنوبی رتبه نخست جذب تسهیلات مسکن مهر را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حامد دائمی ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اشاره به اینکه اجرای طرح مسکن مهر شهر های زیر 25 هزار نفر جمعیت توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی انجام می شود، افزود: در استان خراسان جنوبی نزدیک به 23 شهر است که از این تعداد 21 شهر جمعیت زیر 25 هزار نفر جمعیت را دارد.

وی اعتبار تخصیص یافته در سال 88 به مسکن مهر شهر های زیر 25 هزار نفر جمعیت خراسان جنوبی را حدود 455 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهارداشت: این اعتبار برای سه هزار و 127 واحد بوده است که تاکنون نزدیک به سه هزار و 579 واحد از طرف بنیاد مسکن به بانک مسکن برای اخذ تسهیلات آماده سازی و ساخت معرفی شده اند.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی با بیان اینکه از این تعداد نزدیک به سه هزار و 278 واحد با بانک انعقاد قرارداد شده است، بیان داشت: نزدیک به سه هزار و 174 واحد عملیات اجرایی و دو هزار و 524 واحد فنداسیون و 822 واحد نصب اسکلت آن انجام شده است.

دائمی با بیان اینکه حدود دو هزار و 449 نفر قسط نخست تسهیلات ساخت مسکن توسط بانک آزاد شده است، تصریح کرد: در شهرهای زیر بیست و پنج هزار نفر جمعیت نزدیک به 85 هکتار زمین برای پنج هزار و 400 واحد زمین تأمین شده که تاکنون چهار هزار و 628 نفر افراد واجد شرایط در شهر های زیر بیست و پنج هزار نفر شناسایی شده اند.



معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی اعتبار در نظر گرفته شده سال 89 را بالغ بر400 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این اعتبار برای دو هزار واحد در سطح استان در نظر گرفته شده و به صورت شناور داده می شود.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خراسان جنوبی میزان تسهیلات برای ساخت ساختمان های غیر صنعتی را 200 میلیون ریال دانست و گفت: برای ساخت ساختمان های صنعتی مبلغی بالغ بر 250 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.