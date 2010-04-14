نیوزلند مغلوب ساحلی بازان ایران شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دانشگاه آزاد که در گروه 7 مسابقات والیبال ساحلی تور آسیا - اقیانوسیه تایلند در شهر "سانخولا" قرار گرفته است در دیدار مقابل تیم B نیوزلند به برتری 2 بر صفر دست یافت.

نیوزلندی‏‎ها در شرایطی دو گیم این بازی را با نتایج (23 بر 21) و (21 بر 16) واگذار کردند که هفته گذشته در مسابقات مشابهی که در شهر پاتالونگ تایلند برگزار شد به مقام سوم دست یافته بودند.

پرویز فرخی و آق محمد سلاق ترکیب تیم دانشگاه آزاد در مسابقات والیبال ساحلی تور آسیا - اقیانوسیه تایلند را تشکیل داده‎اند. این بازیکنان عصر امروز (چهارشنبه) برای برگزاری دومین و آخرین دیدار مقدماتی خود به مصاف تیم B مالزی می‌روند. دانشگاه آزاد در صورت پیروزی در این دیدار در جمع 8 تیم برتر مسابقات قرار می‎گیرد.

نماینده کشورمان در دوره گذشته مسابقات والیبال ساحلی تور آسیا - اقیانوسیه تایلند در شهر سانخولا به عنوان سوم دست یافته بود.