تحقق 100 درصدی تعهدات آموزش فنی و حرفه ای غرب استان تهران

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای غرب استان تهران پیش از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام خبر فوق گفت: این میزان اجرای آموزش در دو بخش دولتی و خصوصی برای 21 میلیون و 300 هزار نفر ساعت انجام شده است.

امیرسعید مصباح افزود: این روند افزایش در اجرای آموزش نقش به سزایی در پاسخگویی کامل به نیاز آموزشی کارآموزان فنی و حرفه ای ایفا کرده است.

وی با اشاره به نوع تعریف انتخاب جامعه هدف برای آموزشهای این مرکز آموزشی در سال گذشته عنوان کرد: آموزشها در قالب آموزش به روستاییان، دانشجویان و فازغ التحصیلان انجام شد.

آموزش کارجویان شهری با محوریت کارجو محور از اولویتهای آموزش بوده است

این مسئول ادامه داد: آموزش کارجویان شهری با محوریت کارجو محور نیز از اولویتهای آموزش این مرکز بوده و بر اساس مراجعه متقاضی آموزش صورت می گرفت.

مصباح تغییر رویکردر زمینه انتخاب جامعه هدف را یادآور شد و خاطرنشان کرد: امسال بخشی از جامعه هدف از سوی مرکز آموزش فنی و حرفه ای صورت می گیرد.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی فنی و حرفه ای غرب استان تهران با تاکید بر آموزش و بازآموزی شاغلین اظهار داشت: این مهم از برنامه های مهم مرکز در سال گذشته بوده که به نحو مطلوب و شایسته ای انجام شد.

غرب استان تهران رتبه دوم مسابقه ملی مهارت را کسب کرد

مصباح از کسب رتبه دوم مرحله دهم مسابقه ملی مهارت در غرب استان تهران خبرداد و بیان کرد: در این مسابقه شرکت کنندگان 30 استان در 27 رشته فنی و حرفه ای در مرکز تربیت مربی این منطقه به رقابت پرداختند.

وی یادآور شد: غرب استان تهران در این دور از مسابقات که اختتامیه آن نیز فردا برگزار می شود در 23 رشته شرکت کرد.

وی کسب این رتبه را نشان از وجود ظرفیتهای بالای آموزش فنی و حرفه ای دانست بر ایجاد زمینه های ارتقای این مهم تاکید کرد.

220 نفر برای مرحله یازدهم مسابقه ملی مهارت ثبت نام کردند

این مسئول گفت: از آغاز ثبت نام مرحله یازدهم مسابقه ملی مهارت، تا کنون بیش از 220 متقاضی شرکت برای آزمون در مرحله شهرستانی ثبت نام کرده اند.

معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی فنی و حرفه ای غرب استان تهران افزود: برای این دور از مسابقات 27 رشته اعلام شده و هم اکنون در منطقه متقاضیان در 22 رشته ثبت نام کردند.

مصباح خاطرنشان کرد: برگزیدگان مرحله دهم و یازدهم مسابقه ملی مهارت پس از آماده شرکت در اردوهای آماده سازی طی چند مرحله انتخاب و برای مسابقات دوسالانه که در سطح جهانی برگزار می شود، اعزام می شوند.