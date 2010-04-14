کنسرت "همنوازان حصار" با آواز همایون شجریان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر،علی قمصری با اعلام این خبر در نشست رسانه ای که با حضور همایون شجریان و مدیربرنامه این کنسرت صبح امروز درشرکت فرهنگی و هنری دل آواز برگزار شد در خصوص جزئیات اجرای "همنوازان حصار" گفت : قطعات این کنسرت ترکیبی از دو آلبوم "آب،نان،آواز" و "نقش خیال" است که در دو بخش برگزار می شود بخش نخست اجرا در آواز دشتی آغاز و در دستگاه نوا ادامه پیدا می کند به این ترتیب که قطعاتی به صورت بداهه نوازی تار و کمانچه و آواز اجرا می شود و در ادامه همین قسمت ارکستر به گروه می پیوندد و قطعاتی از آلبوم "نقش خیال" را اجرا می کنیم.

وی در ادامه افزود : بخش دوم این کنسرت در چهارگاه آغاز و در ادامه قطعاتی از آلبوم "آب،نان،آواز" اجرا می شود و در بیات اصفهان به پایان می رسد.

همایون شجریان در ادامه به تاخیر برگزاری این کنسرت اشاره کرد و گفت : طبق برنامه ریزی که سال گذشته انجام شده بود قرار براین شد که تورگروه موسیقی "همنوازان حصار" در شهرهای مختلف ایران برگزار شود و بعد به تهران برسد، به همین دلیل نخستین اجرا را از تبریز شروع کردیم که متاسفانه بنا به دلایلی این کنسرت برگزار نشد و پس از آن به قزوین رفتیم و به این ترتیب نخستین کنسرت این گروه از قزوین آغاز شد و قرار است پس از کنسرت تهران، همین کنسرت را پاییزماه در شیراز برگزار کنیم.

این خواننده در ادامه افزود : لازم می دانم که در همین نشست اعلام کنم کنسرت قزوین باعث شگفتی ما بود چراکه مخاطب های کنسرت بسیار گرم به تماشای کنسرت آمدند و فضای خوبی برای برگزاری کنسرت با توجه به تمام مشکلاتی که وجود داشت ایجاد کرد و به جرات می گویم که کنسرت قزوین از معدود کنسرت هایی بود که احساس رضایت کردم.

وی در ادامه به همکاری خود با گروه "همنوازان حصار" اشاره کرد و گفت : از گذشته با مجموع فعالیت های علی قمصری آشنا بودم وقتی قرار شده با این گروه همکاری کنم دو معیار برای من اهمیت داشت یکی از آنها منش و اخلاق حرفه ای آنها در حوزه موسیقی بود و دیگری توانایی بالای گروه در اجرای قطعات که خوشبختانه این گروه هر دو ویژگی را دارا بود و خوشحالم که با گروه "همنوازان حصار" کار می کنم.

علی قمصری در ادامه نشست به سازبندی کنسرت گروه "همنوازان حصار" اشاره کرد و گفت : یک بخش از سازبندی گروه به کوارتت زهی اختصاص دارد، ایده اولیه تشکیل این گروه برای اولین بار در کنسرت "اشتیاق" شکل گرفت و از همان زمان با نام گروه "کمان" مجموع فعالیت های خود را ادامه داد و در حال حاضر هم مستقل فعالیت می کند ولی در این اجرا تحت نام "همنوازان حصار" با گروه همکاری می کنند و در کنار کوارتت زهی سازهای موسیقی ایران مانند تار و سه تار، سازهای کوبه ای و عود نیز حضور دارند.

همایون شجریان در ادامه این کنسرت به چرایی حضور آیین مشکاتیان به عنوان نوازنده تنبک اشاره کرد و گفت :گروه موسیقی "همنوازان حصار" در یک پروسه چند ماه شکل گرفت و انتخاب اعضای گروه کار سختی نبود چون سالها است که اعضای گروه با هم تمرین می کنند ولی انتخاب آیین مشکاتیان پیشنهاد من بود چون من به کار آیین اعتقاد دارم و او نیز امتحان خود را در کنسرت هایی که با پدر خود استاد مشکاتیان داشته پس داده است و من به این انتخاب ایمان دارم.

علی قمصری نوازنده تار در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر چرایی نام گذاری این گروه به "همنوازان حصار" گفت : حصار نام گوشه ای از دستگاه چهارگاه است زمانی که گروه شکل گرفت اسم های بسیاری برای نام گذاری گروه داشتیم که متاسفانه و یا خوشبختانه همه آنها توسط گروه های دیگر انتخاب شده بود.

شجریان در ادامه صحبت های این نوازنده تار گفت : به اعتقاد من نام حصار بهترین عنوانی است که می شد برای این گروه انتخاب کرد چراکه به اعتقاد من شیوه آهنگسازی قمصری در هیچ حصاری نمی گنجد و من این تضاد را دوست داشتم.

علی رفیعی مدیر برنامه ریزی این کنسرت به نحوه فروش بلیت اشاره کرد و گفت : سیستم فروش بلیت مانند گذشته اینترنتی و از طریق سایت شجریان کنسرت عرضه می شود و بخشی از آن هم توسط فروشگاه ققنوس در تجریش به فروش می رسد؛سیستم فروش به گونه ای طراحی شده که هر فرد با خرید بلیت برگه A/4 با یک بارکد که براساس کدملی طراحی شده دریافت می کند و به راحتی وارد سالن می شود؛ این سیستمی است که انجمن موسیقی در جشنواره موسیقی فجر به پیشنهاد ما استفاده کرد .

وی در ادامه افزود : فروش اینترنتی این کنسرت از فردا ساعت 10 صبح آغاز می شود و قیمت بلیت ها هم از 20 تا 45 هزارتومان قیمت گذاری شده است.

رفیعی در ادامه به کمبود فرصت برای تبلیغ این کنسرت اشاره کرد و گفت : در ایران محدودیت های بسیاری برای برگزاری کنسرت داریم و یکی از آنها کمبود سالن و دیگری طی شدن پروسه دریافت مجوز است و تا زمانی که این مجوز صادر نشود به طور قانونی حق تبلیغ وجود ندارد و متاسفانه صدور مجوز و هماهنگی سالن با مراحل پیچیده ای همراه است و همین مسئله وقت ما را برای تبلیغات مناسب می گیرد در نتیجه کنسرت با تبلیغات اندک برگزار می شود.

مدیر شرکت دل آواز در پایان این نشست از برگزار نشدن کنسرت گروه شهناز در سال جاری در ایران خبر داد گفت قرار است مجموع کنسرت های این گروه موسیقی با آواز استاد محمدرضا شجریان در اروپا ، آمریکا ، استرالیا ، لبنان و عراق برگزار شود.