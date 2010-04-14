2500 کپرنشین کرمانی تحت آموزش صنایع دستی قرار می گیرند

محمد مطهری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طبق توافقات صورت گرفته در سال جاری دو هزار و 500 کپر نشین در سراسر استان کرمان تحت پوشش آموزشهای صنایع دستی قرار می گیرند.

وی افزود: صنایع سدتی کرمان به دلیل سرمایه اندک برای شروع کار و نتیجه دهی مطلوب یکی از بهترین بخشهای در خصوص اشتغالزایی بخصوص در مناطق محروم استان کرمان است.

مطهری نیا خاطرنشان کرد: با توجه به کیفیت و کمیت منحصر بفرد صنایع دستی در کرمان می توان با آموزشهای صحیح بازاریابی و فروش کالاهای صنایع دستی در سطح کشور و حتی بین المللی تحولی در این عرصه در کرمان ایجاد کنیم.

وی عنوان کرد: پرداختن به فعالیتهای تبلیغاتی در این خصوص بسیار با اهمیت است که با جدیت پیگیری می شود.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی کرمان خاطرنشان کرد: صنایع دستی نیاز به حمایت جدی دستگاه های دولتی دارد که در این خصوص باید دستگاه های دولتی با نگاه حمایتی جدی تر در این خصوص وارد شوند.

وی خواستار اهدا صنایع دستی استان توسط دستگاه ها به افراد منتخب بجای اقلام دیگر شد.



