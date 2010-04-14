اخبار کوتاه ورزشی از آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در جلسه انتخابات رئیس هیئت بدنسازی و پرورش اندام آذربایجان غربی که در سالن تربیت بدنی استان برگزار شد از مجموع 19 رأی ماخوذه خیرالله نارنجی با 14 رای برای دومین بار به مدت چهار سال به عنوان رئیس هیئت بدنسازی استان معرفی شد.

قهرمانی تیم بوکان در مسابقات فوتسال دانش آموزان آذربایجان غربی

بیست و هفتمین دوره مسابقات فوتسال دانش آموزان مقطع ابتدایی استان با قهرمانی تیم بوکان به کار خود پایان داد.

در بازی نهایی این مسابقات که با شرکت هشت تیم در دو گروه چهار تیمی در ورزشگاه شهید رجایی ارومیه ترتیب یافته بود تیم بوکان با نتیجه پنج بر یک بر تیم شوط غلبه کرد و در بازی رده بندی نیز تیم ماکو با نتیجه شش بریک تیم پیرانشهر را شکست داد .

علیرضا ابراهیم زاده از تیم ماکو به عنوان فنی ترین بازیکن و سجاد تجرلو با هشت گل زده از همان تیم به عنوان آقای گل مسابقات معرفی شدند.

برگزاری مسابقه والیبال در خوی به مناسبت هفته سلامت

در این مسابقه که در سالن کارگران خوی ترتیب یافت تیم های والیبال فرمانداری و شبکه بهداشت و درمان باهم رقابت کردند که در پایان تیم شبکه بهداشت و درمان با نتیجه دو بر یک بر تیم فرمانداری غلبه کرد.

مسابقات فوتبال روستایی – عشایری جام نوروز در فیرورق

مسابقات فوتبال روستایی و عشایری جام نوروز در شهر فیرورق خویی با همکاری تربیت بدنی سپاه و به مدت یک هفته در این شهر آغاز شد.