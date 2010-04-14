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۲۵ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۰۱

شهردار ساری خواستار تغییر در نحوه کاشت گل و گیاه در منطقه شد

شهردار ساری خواستار تغییر در نحوه کاشت گل و گیاه در منطقه شد

ساری - خبرگزاری مهر: شهردار ساری با تاکید بر افزایش سرانه فضای سبز شهری ساری خواستار تغییر در نحوه کاشت گل و گیاه در مرکز مازندران برای زیباسازی شهر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی حجازی صبح چهارشنبه در نخستین جلسه هیئت مدیره سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری ساری از مسئولین سازمان پارک ها و فضای سبز این نهاد خواست تا در اجرای پروژه پارک کشاورز ساری سرعت بخشند و در امر کاشت گل و گیاه از سطح به ارتفاع روی آورند.

وی تحقق بودجه این نهاد در سال گذشته را حاصل تعامل بین شهروندان و مسئولین شهرداری دانست و افزود: با درایت و همت مدیران و پرسنل شهرداری شعار همت مضاعف و کار مضاعف در شهرداری ساری و سازمان ها و نواحی تابعه آن تحقق خواهد یافت.
 
شهردار ساری با توصیه بر مدیریت اجرای برنامه های سازمان به صورت علمی و کارشناسی بر بکارگیری هرچه بیشتر ظرفیت های کارشناسان و استفاده از علوم و فناوری های روز دنیا با هدف پیشرفت سازمان و خدمات رسانی مطلوب تر به شهروندان و همچنین تحقق بودجه سازمان تأکید  کرد.
 
در این جلسه به لحاظ اهمیت و جایگاه ویژه ی این سازمان در حفظ سلامت و زیبایی منظر شهری بر تدوین و اجرای برنامه مدون همراه با خلاقیت، نبوغ و کار کارشناسانه تأکید شد و اظهار داشت: سرانه فضای سبز شهرهای استان بالاخص مرکز استان ایده آل نبوده و توسعه و افزایش آن نیازمند برنامه مشخص و اراده قوی در اجرا است.
 
کد مطلب 1063859

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