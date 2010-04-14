تغییر مدیریت در پنج پست اداره‌ کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر‌کل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه انتصاب روسای ستادی اظهار داشت: همت مضاعف و کار مضاعف باید نتایج مضاعف در پی داشته باشد.

عابدین محمدی ضمن آرزوی توفیق و موفقیت در سنگر جدید برای مدیران این اداره‌کل از مسئولان ادارات ستادی خواست که فرمایش مقام معظم رهبری را سرلوحه کار خود قرار دهند و در سال 1389با همت مضاعف و کار مضاعف بتوانند گامی برای سربلندی ایران بردارند.

وی افزود: همت مضاعف و کار مضاعف زمانی تحقق می‌یابد که فکر و ذهن مسئولان اجرایی در راستای خدمات‌رسانی به مردم باشد.

مدیر‌کل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی به فعالیت اجتماعی کارگران در سال 88 اشاره کرد و گفت: از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه می ‌توان به برگزاری مسابقات قرآن کارگران در استان با حضور 105 نفر و اعزام نفرات برتر این مسابقات به مرحله کشوری اشاره کرد.

محمدی اضافه کرد: پیگیری سهام عدالت زنان کارگر سرپرست خانوار و پرداخت سود این سهام به 41 نفر، اعزام 10 تیم ورزشی به مسابقات کشوری و اجرای طرح اوقات فراغت فرزندان کارگر در استان در ایام تعطیلات تابستان از جمله اقدامات انجام شده در این زمینه است.

وی از برگزاری جشنواره کارآفرینان برتر در استان خبر داد و افزود: این جشنواره با هدف ترویج فرهنگ خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی برای ارتقای بهره‌وری در استان اجرا می‌شود و در این راستا کارآفرینان برتر باید در موعد مقرر در سایتهای معرفی شده ثبت‌ نام کنند.

در حکمی جداگانه از سوی مدیر‌کل کار و امور اجتماعی خراسان جنوبی مهدی فرجامی ‌فرد به عنوان معاون اداره‌ کل منصوب و از تلاش‌ها و زحمات وی درزمان تصدی رئیس اداره اشتغال تقدیر و تشکر شد.

همچنین در احکام جداگانه غلامرضا اشرفی، حسن خوشه‌چین و حمیدرضا جمهوری به ترتیب به عنوان رئیس اداره امور اجتماعی، رئیس اداره تشکل‌های کارگری و کارفرمایی و رئیس اداره اشتغال منصوب شدند.

همچنین تودیع و معارفه رئیس اداره بازرسی کار این اداره‌ کل نیز برگزار شد و رضا گلدانی جای خود را به احمد احراری داد.