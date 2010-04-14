گمرک آستارا رتبه نخست صادرات چمدانی کشور را به خود اختصاص داد

سعید حاج فیروزآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سال گذشته 17 هزار و 157 تن کالا به ارزش 27 میلیون و 718 هزار و 578 دلار بصورت تجارت چمدانی از گمرک آستارا صادر شد، که این رقم 60 درصد از کل صادرات چمدانی در کشور را شامل می شود.

وی با اشاره به اینکه، صادرات چمدانی در سال 88 نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از نظر وزن چهار درصد و از حیث دلاری شش درصد افزایش داشته است، ادامه داد: عمده کالاهای صادر شده بصورت تجارت چمدانی شامل مواد غذایی، شوینده ها، لباس، کنسرو، محصولات پلاستیکی، میوه و تره بار، انواع نوشابه و گل و گیاه است که از مرز زمینی آستارا به کشورهای آسیای میانه (روسیه، ترکمنستان، آذربایجان، قزاقستان، ارمنستان) صادر شده است.

مدیرکل گمرک آستارا دلیل رونق صادرات چمدانی در گمرک آستارا را ارزان بودن کالاهای ایرانی در مقایسه با کالاهای خارجی عنوان کرد و افزود: مرز این شهرستان در شمال گیلان پر ترددترین مرز زمینی بوده و به دلیل مجاورت با حوزه پر جمعیت جمهوری آذربایجان از موقعیت منحصر به فردی برای توسعه تجارت چمدانی برخوردار است.

وی ادامه داد: علاوه بر صادرات چمدانی، سال گذشته همچنین 430 هزار و 772 تن کالا غیرنفتی با ارزش 352 میلیون و323 هزار و 248 دلار از اداره کل گمرک آستارا صادر شد که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزن یک درصد و از حیث ارزش 9 درصد افزایش داشته است.

حاج فیروزآبادی همچنین با اشاره واردات 238 هزار و 215 تن کالا به ارزش 109 میلیون و 937 هزار و 551 دلار در سال 88 اظهار داشت: پارسال واردات کالا از نظر دلاری 17 درصد کاهش و از حیث وزنی 21 درصد افزایش داشته است.

وی گفت: درسال گذشته همچنین، تعداد 270 هزار و 661 نفر مسافر از طریق گمرک آستارا به کشور وارد و 271 هزار و 326 نفر از کشور خارج شدند که این رقم به ترتیب 18 و 17 درصد رشد داشته است که با توجه به لغو روادید آذربایجان پیش بینی می شود در سال 89 تعداد مسافران تا دو برابر افزایش یابد زیرا در اسفند ماه سال 88 تعداد 39 هزار و 484 نفر به کشور وارد و 42 هزار و 147 نفر از کشور خارج شده اند که رقم نسبت به مدت مشابه سال 87 به ترتیب 121 و 99 درصد رشد داشته است.

روادید آذربایجان از 12 بهمن ماه سال 88 بصورت یکطرفه از طرف ایران برای اتباع آذر بایجان لغو شده است.