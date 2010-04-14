دعوت فرمانده ناجا به مجمع روحانیون مجلس/ با رئیس جمهور هم دیدار می کنیم

محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اعلام این خبر اظهار داشت: در خصوص مسائل فرهنگی کشور و روند نامطلوبی که طی می شود خواهان توضیحاتی از سوی مسئولان مربوطه از جمله مسئولان نیروی انتظامی و فرماندهان نیروی انتظامی هستیم.

وی با بیان اینکه از سردار احمدی مقدم دعوت شده تا هفته آینده در جلسه مجمع روحانیون مجلس حضور یابد، گفت: ما در خصوص مسائل فرهنگی دیداری را هم با رئیس جمهور خواهیم داشت تا مشخص شود دولت برای ارتقاء سطح فرهنگ جامعه و مبارزه با ناهنجاری های فرهنگی چه برنامه ای دارد.

رهبر گفت: تهاجم فرهنگی مقابل چشم خود ما در حال انجام است اما هیچ حرکت مطلوبی برای جلوگیری از آن مشاهده نمی شود حتی برخی اقدامات که با فساد آشکار مقابله می کرد مورد حمایت واقع نشد.

نماینده تهران اظهار داشت: اگر برنامه هایی چون گشت ارشاد و انواع مبارزات نیروی انتظامی دارای اشکالاتی است بهتر بود اشکالات رفع می شد و اصل موضوع باید پابرجا می ماند. مبارزه با فساد فرهنگی راهکارها و شاخص های مختلفی دارد لازم است مجلس حرکت جدی در این خصوص داشته باشد. ما روحانیون مجلس که پرچم اسلام روی دوش ما گذاشته شده احساس می کنیم باید در این خصوص پیشقدم باشیم و از مسئولان مربوطه پاسخ بخواهیم.

وی گفت: از فرمانده نیروی انتظامی و مسئولان وزارت کشور دعوت کرده ایم تا با حضور در جلسه مجمع توضیح دهند برای جلوگیری از توضیح فیلم ها و سی دی های مبتذل نحوه توزیع مواد مخدر، گسترش سرقت و بد حجابی چه برنامه ای در کشور دارند ما امروزه شاهد معاشقه های آشکار روی نیمکت پارکها هستیم که به صورت عادی در جریان است این تهدیدی برای جامعه است که باید با آن مقابله شود.

رهبر خاطر نشان کرد: زمان این دیدار هنوز مشخص نیست. فرمانده نیروی انتظامی باید زمان را اعلام کند زیرا ما آمادگی داریم طبق ساعت ها و برنامه هایی که به نیروی انتظامی داده ایم این دیدار انجام شود انتخاب زمان و وقت مناسب با ایشان است.