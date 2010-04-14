پایان مهلت ثبت نام در آزمون دکتری پیام نور در پایان وقت امروز

عبدالله معتمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه امروز چهارشنبه آخرین روز ثبت نام داوطلبان در آزمون دکتری دانشگاه پیام نور است گفت: این زمان تا این لحظه تمدید نشده است وعلاقه مندان می توانند تا ساعت 24 نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

وی گفت: شمار ثبت نام کنندگان تا 22 فروردین ماه سال جاری سه هزار و 300 نفر بوده است.

معاون آموزش و سنجش دانشگاه پیام نور با بیان این مطلب که این دانشگاه برای تامین بخشی از نیروهای متخصص کشور از طریق آزمون و مصاحبه در نوبت هشتم دانشجوی دکتری می پذیرد ادامه داد: دانشگاه پیام نور در 28 رشته گرایش در مقطع دکتری اقدام به پذیرش دانشجو کرده که اسامی رشته های دکتری در دفترچه راهنما اعلام شده است. ضمن اینکه امسال رشته مدرسی معارف نیز با دو گرایش به این لیست اضافه شده است.

معتمدی افزود: آزمون دکتری دانشگاه پیام نور 25 تیر ماه سال جاری برگزار می شود.