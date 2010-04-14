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۲۵ فروردین ۱۳۸۹، ۱۳:۵۸

پرونده داستان اسفند "طهران" با دو برگزیده بسته شد

پرونده داستان اسفند "طهران" با دو برگزیده بسته شد

جایزه ادبی "طهران" ویژه داستان در فصل اسفندماه دو برگزیده داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت داوران جایزه ادبی طهران در بخش داستان با بررسی آثار شش نویسنده جوان که به مرحله نهایی رسیده بودند داستان دو نویسنده را برگزیدند.

دبیر جایزه ادبی طهران با اعلام این خبر گفت: عشرت سادات حسینی از شاهرود با داستان "ایستاده بر خط شیری رنگ صبح" به‌عنوان "نویسنده فصل طهران" و مائده محمودی از تهران با داستان "یک قطره خورشید" در بخش موضوع ویژه "سیره حضرت امام خمینی(ره)" به عنوان نویسنده برتر معرفی شدند.

عباس محمدی با اعلام اسامی شش نویسنده برگزیده در مرحله مقدماتی گفت: مائده محمودی با داستان"یک قطره خورشید"، مرضیه جوکار نویسنده"فصل حسن یوسف‌ها"، عشرت سادات حسینی مولف"ایستاده بر خط شیری رنگ صبح"، مهدی عرب اسدی نویسنده"وقتی صبحانه دیر می‌شود"، عرفان قادری نویسنده"جابه‌جایی" و ابوذر قاسمیان با "امروز نوبت من است" پیش از این به مرحله نهایی راه یافته‌ بودند.

وی افزود: علاقه‌مندان به داستان نویسی می‌توانند برای شرکت در جایزه ادبی طهران ویژه فصل بهار آثار خود را حداکثر تا پایان خردادماه به دبیرخانه این جایزه ارسال کنند.

شاعران و نویسندگان جوان سراسر کشور می‌توانند برای شرکت در جایزه ادبی طهران، آثار خود را به آدرس تهران،‌خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)،‌خیابان دوازدهم، شماره 3 یا به پست الکترونیک حوزه هنری استان تهران info@tehranmah.ir  ارسال کنند.
 

کد مطلب 1063902

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