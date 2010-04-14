راه اندازی کارخانه کک سازی در دستور کار وزارت صنایع است

حسن پلارک در حاشیه بازدید از معادن زغال سنگ طبس در گفتگو با خبرنگار مهر در طبس در مورد راه‌ اندازی این کارخانه اظهار داشت: طبیعی است که در کنار معادن زغال سنگ با این غنای بال،ا کارخانه کک ‌سازی یکی از ضرورت‌های کار است.

وی افزود: اگر کارخانه کک ‌سازی در جوار معادن زغال سنگ طبس راه‌ اندازی شود، زغال سنگ به مرحله ‌ای می‌ رسد که می ‌تواند به طور مستقیم در کوره ‌های ذوب ‌آهن به مصرف سوخت کوره برسد.

پلارک بیان داشت: راه‌ اندازی کارخانه کک‌سازی در طبس در برنامه و دستور کار وزارت صنایع و معادن است و تلاش می‌ کنیم تا شروع عملیات فاز 2 معادن پروده بتوانیم عملیات احداث کارخانه کک ‌سازی را نیز شروع کنیم تا چرخه تولید زغال در این منطقه کامل شود.

استان یزد از نظر معادن سنگ‌ آهن رتبه نخست کشور را دارد

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران همچنین اظهار داشت: استان یزد از نظر معادن سنگ ‌آهن رتبه نخست و از نظر معادن زغال سنگ رتبه دوم کشور را داراست.

پلارک خاطرنشان کرد: سنگ‌ آهن و زغال سنگ مهمترین مواد معدنی در تولید فولاد محسوب شده و زیرساختهای اصلی توسعه اقتصادی کشور را تشکیل می ‌دهند.

وی ادامه داد: استان یزد دارای معادن غنی سنگ‌ آهن و زغال سنگ است و در این زمینه از موقعیت بسیار بالایی برخوردار است.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران بیان داشت: معادن زغال سنگ طبس، سنگ‌ آهن چادرملو، سنگ‌ آهن چغارت در بافق، سه چاهون و معادن جدید الکشف چاه ‌گز و میشدوان که در آستانه بازگشایی و بهره ‌برداری است، معادن بزرگی است که در استان یزد واقع شده است.

با اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها، زغال سنگ بهترین جایگزین سوختی است

وی افزود: علاوه بر این، زغال سنگ مهمترین سوخت کوره‌های ذوب آهن است و چنانچه یارانه گاز حذف شود دیگر گاز سوختی گران خواهد بود و در این شرایط زغال سنگ ارزان و اقتصادی ‌ترین سوخت است که استان یزد با توجه به وجود معادن زغال سنگ طبس از این نظر در جایگاه خوبی قرار گرفته است.

پلارک خاطرنشان کرد: الطاف و عنایات خداوند نسبت به استان یزد و شهرستان طبس آنقدر زیاد بوده که بزرگترین و غنی ‌ترین معادن کشور را در این منطقه قرار داده است به طوری که ذخایر 2.5 میلیارد تنی زغال سنگ در منطقه‌ ای به وسعت 30 هزار کیلومتر مربع در طبس قرار دارد.

فاز دوم معادن پروده طبس به زودی اجرا می شود

وی یادآور شد: دولت خدمتگذار در راستای بهره ‌برداری از معادن و توسعه استان یزد در سالهای گذشته اقدام به فعال کردن و بهره‌ برداری از معادن پروده طبس کرده که این معادن در دو فاز تعریف شده است که فاز نخست در حال بهره‌ برداری و تقریبا رو به اتمام و اجرایی کردن فاز دوم در دستور کار است.

مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران عنوان کرد: با توجه به رشد و جهش صنعتی که در کشور وجود دارد همچنین افزایش تولید فولاد در کشور از هشت میلیون تن در ابتدای دولت نهم به 35 میلیون تن در دولت دهم، برای سوخت کوره‌ های ذوب ‌آهن و تولید فولاد نیازمند زغال سنگ هستیم که در همین راستا راه ‌اندازی فاز دوم معادن زغال سنگ پروده طبس به زودی انجام خواهد شد.

وی بیان داشت: مشکل خاص و عمده‌ای در معادن طبس نیست و تنها مشکلی که در توسعه سریع کار وجود دارد موضوع نقدینگی است و معمولا خریداران محصول به موقع وجه مربوطه را پرداخت نمی ‌کنند که در تلاش هستیم این مشکل را نیز با روش‌های خاص سیستم مالی همچون تخصیص اعتبار و پرداخت وام حل کنیم.