همایش بزرگ "همت مضاعف و کار مضاعف" در زنجان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان، استان زنجان را دارای قابلیتها و توانمندیهای بالای دانست و گفت: زنجان به جز همت مضاعف و کار مضاعف به هیچ چیز دیگری نیاز ندارد و اگر کمی بتوانیم در خودمان تحول ایجاد کنیم، به طور حتم دست یافتن به پیام مقام معظم رهبری دور از ذهن نخواهد بود.

حجت الاسلام محمد تقی واعظی در همایش تبیین اولویت، اهداف و برنامه های استان در سال "همت مضاعف، کار مضاعف" افزود: همه ملت ایران باید در اقصی نقاط کشور از پیام رهبر معظم انقلاب اطاعت کنند.

وی همت و کار مضاعف را یکی از ملزومات سال جاری برای استان دانست و ادامه داد: استان زنجان هیچ نیازی به استمداد از سایر استانها ندارد چرا که این استان علاوه برداشتن بهترین موقعیت جغرافیایی از وجود مدیران کارآمد و توانمند نیز بهره مند است.

همچنین استاندار زنجان لازمه رشد و شکوفایی استان را تحق شعار امسال دانست و گفت: مقام معظم رهبری با درایت و آینده نگری خویش نسبت به نیازمندی های کشور و همچنین آگاهی از ظرفیت های ایران اسلامی، سال جاری را با این عنوان نامگذاری کردند.

محمد رئوفی نژاد افزود: نگاه رهبر معظم انقلاب دراین نامگذاری به افقی است که کسی در این برهه زمانی، قادر به دیدن آن نیست.

وی استفاده از ظرفیتهای خالی و همچنین ایجاد ظرفیتهای جدید را از مضامین اصلی پیام رهبر معظم انقلاب دانست و گفت: متأسفانه تاکنون نتوانسته ایم در برخی از موارد از ظرفیت ها به خوبی استفاده کرده و نسبت به کشف آنها اقدام کنیم.

رئوفی نژاد از تشکیل هفت ستاد مربوط به همت مضاعف، کار مضاعف در شهرستانهای تابعه استان خبر داد و افزود: فرمانداران باید ضمن شناسایی ظرفیتهای شهرستان های خود، با شرکت در جلسات هفتگی ستاد استان به مطرح کردن این ظرفیتها بپردازند تا شاهد رشد و توسعه همه جانبه استان باشیم.

استاندار زنجان خواستار پرهیز از هرگونه مسائل حاشیه ای شد و گفت: وجود اینگونه حاشیه ها همواره فرصت خدمت به مردم را خواهد گرفت و اجازه به وجود آمدن هیچگونه حاشیه ای را در استان نخواهیم داد.