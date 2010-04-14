به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، قاسم خازن ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اداره کل بیمه خدمات درمانی آذربایجان شرقی با واگذاری 25 نمایندگی رسمی سازمان در سطح استان و حمایت کامل از آنها موفق به ارائه این تعداد خدمات به بیمه‌شدگان در سال 88 شده است.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی آذربایجان شرقی افزود: این خدمات نمونه‌ای از حرکت در راستای تحقق اصل 44 قانون اساسی است.

خازن با تشریح عملکرد نمایندگی‌های بخش خصوصی در سال 88 اضافه کرد: بیشترین تعداد عملیات، مربوط به صندوق کارکنان دولت و صندوق روستاییان است که به ترتیب بیش از 230 و 225 هزار خدمت مختلف را شامل می‌شود.

مدیر کل بیمه خدمات درمانی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: همه این خدمات اعم از صدور، تعویض، تمدید، ابطال و المثنی در 25 نمایندگی سطح استان آذربایجان شرقی انجام گرفته است.

خازن گفت: در سال گذشته حدود 290 هزار خدمت مربوط به فرآیند تمدید دفاتر بوده است که بالاترین رقم را به خود اختصاص داده است.

وی یادآور شد: اداره کل بیمه خدمات درمانی آذربایجان شرقی بیش از 60 درصد جمعیت استان را زیرپوشش خود قرارداده و با 95درصد موسسات و مراکز درمانی استان طرف قرارداد بوده و در حال حاضر تمام امور مربوط به بیمه‌گری را توسط نمایندگی‌های بخش خصوصی ارائه می‌کند.