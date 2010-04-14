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۲۵ فروردین ۱۳۸۹، ۱۶:۳۶

سالانه 120 هزار تن خرما در دشتستان تولید می شود

سالانه 120 هزار تن خرما در دشتستان تولید می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاوزی شهرستان دشتستان گفت: سالانه 120 هزار تن انواع محصولات خرما از 4.5 میلیون اصله نخل در 29 هزار هکتار در شهرستان دشتستان تولید می ‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، عبدالحمید قیصری بعداز ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان جهاد کشاورزی افزود: هم اکنون این شهرستان به لحاظ تولید خرما رتبه نخست کشور در اختیار دارد.

وی اظهار داشت: با توجه به پتاسیل مناسب این منطقه 42 واحد بسته بندی خرما به شیوه مدرن و بیش از 80 واحد بسته بندی خرمای سنتی در این شهرستان در حال تولید و توزیع خرمای این شهرستان به سایر نقاط کشور هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاوزی شهرستان دشتستان با تاکید بر حمایت مسئولان از نخلداران این شهرستان افزود: باید بالاترین و بهترین استفاده از قابلیت‌ ها و توانمندی های نخیلات این شهرستان برد و امیدواریم مسئولین ارشد استانی از تلاشگران تولید خرما حمایت بیشتری کنند.

قیصری افزود: توسعه و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز نخلداران علاوه بر ایجاد اشتغال موجب تامین یک غذای مرغوب و مقوی برای همه هم میهنان کشورمان به دنبال خواهد داشت.

کد مطلب 1063938

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