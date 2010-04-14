سالانه 120 هزار تن خرما در دشتستان تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، عبدالحمید قیصری بعداز ظهر چهارشنبه در جمع مسئولان جهاد کشاورزی افزود: هم اکنون این شهرستان به لحاظ تولید خرما رتبه نخست کشور در اختیار دارد.

وی اظهار داشت: با توجه به پتاسیل مناسب این منطقه 42 واحد بسته بندی خرما به شیوه مدرن و بیش از 80 واحد بسته بندی خرمای سنتی در این شهرستان در حال تولید و توزیع خرمای این شهرستان به سایر نقاط کشور هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاوزی شهرستان دشتستان با تاکید بر حمایت مسئولان از نخلداران این شهرستان افزود: باید بالاترین و بهترین استفاده از قابلیت‌ ها و توانمندی های نخیلات این شهرستان برد و امیدواریم مسئولین ارشد استانی از تلاشگران تولید خرما حمایت بیشتری کنند.

قیصری افزود: توسعه و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز نخلداران علاوه بر ایجاد اشتغال موجب تامین یک غذای مرغوب و مقوی برای همه هم میهنان کشورمان به دنبال خواهد داشت.