معرفی 85 هزار متقاضی مسکن مهر به بانکهای عامل

جواد حق شناس در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: سال گذشته 85 هزار نفر متقاضی مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر به بانکهای عامل مسکن معرفی شدند که در حال حاضر 62 هزار واحد موفق به انعقاد قرارداد شدند

وی خاطرنشان کرد: ساخت مسکن شهری در شهرهای زیر 25 هزار نفر یکی از وظایف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است.

وی در این خصوص افزود:‌سال گذشته ساخت 24 هزار واحد مسکونی شهری آغاز شد که تاکنون شش هزار و 600 واحد به بهره برداری رسیده است.

حق شناس با اشاره به پروژه های سفر مقام معظم رهبری به استان ها اظهار داشت:‌ در سال گذشته احداث 33 هزار واحد مسکونی از سفرهای رهبری به استان ها بر عهده بنیاد مسکن گذاشته شده بود که به طور کامل اجرا شد.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور با بیان اینکه تعداد 30 هزار واحد از واحدهای مسکونی طرح مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر در مرحله احداث پی هستند، بیان کرد: 15 هزار واحد در مرحله اسکلت بندی و سه هزار واحد نیز در مرحله نازک کاری قرار دارند.

به گفته وی، از 830 شهر زیر 25 هزار نفر جمعیت ، به حدود 500 شهر ، زمین دولتی در قالب مسکن مهر واگذار شده است.

حق شناس همچنین در خصوص طرح های برنامه پنجم در شهرهای زیر 25 هزار نفر گفت: پرونده 174 هزار متقاضی احداث مسکن تایید شده که در طول برنامه پنجم اجرایی خواهد شد.

