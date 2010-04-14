50 هکتار از باغ مرکبات بوشهر با کمک کفشدوزک آفت زدایی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، محمد تقی منوچهری بعد از ظهر چهارشنبه در نشست با خبرنگاران افزود: همواره در فصل بهار باغ های مرکبات استان بوشهر با آفت شپشک آردآلود مواجه می شوند که جهت مبارزه با این آفت از نوعی کفشدوزک استفاده می کنیم.

وی اظهار داشت: این حشره از کلیه مراحل زندگی آفت شپشک آرد آلود تغذیه کرده و باعث کاهش شدید جمعیت و کنترل آن می شود .

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان کشاورزی استان بوشهر گفت: شپشک آردآلود از مقاومت بالایی در برابر سموم برخودار است و از بین بردن آفت های موجود از این طرق بهترین روش مبارزه با این آفت بشمار می رود.

منوچهری افزود: استفاده از کفشدوزک ها علاوه بر کاهش مصرف سموم به لحاظ عدم استفاده از سموم می توانیم محصولی سالم و با کیفیت تولید کرد.

وی با بیان اینکه این روش مبارزه هم اکنون آغاز شده است، گفت: در سال گذشته نیز 35 هکتار از باغهای مرکبات استان بوشهر تحت پوشش این روش آفت زدایی قرار گرفته بود که خوشبختانه مثمرثمر بوده است.

منوچهری خاطرنشان کرد: کفشدوزک ها آماده تحویل به باغداران استان بوده و آنان میتوانند از طریق مراجعه به مدیریت های جهاد کشاورزی شهرستان خود این حشرات را تهیه و از راهنمایی کارشناسان این سازمان نیز استفاده کنند.