اجرای طرح مصون سازی کودکان در برابر مواد اعتیادآور

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، شهرام شیخانی ظهر چهارشنبه به مناسبت روز جامعه سالم، بسیج پیشگیری از اعتیاد در مسابقه نقاشی مهدهای کودک بیرجند، گفت: این طرح سال گذشته بصورت پایلوت در 20 مهد کودک شهرهای بیرجند، قاین، فردوس، نهبندان، سرایان، بشرویه، سربیشه ، درمیان، زیرکوه، خضری و خوسف اجرا شده است.



وی اضافه کرد: در این مهدها به یک هزار کودک و والدین آنها در زمینه پیشگیری از اعتیاد، مواد سمی و خطرات آن آموزش داده شده است.

شیخانی آگاه سازی و ارتقا سلامت روانی و مهارت های زندگی را از دیگر موارد آموزش داده در این طرح دانست و ابراز امیدواری کرد که این طرح امسال در تمامی مهدهای کودک استان اجرا شود.

به مناسبت این روز 90 کودک مهدهای کودک شهرستان بیرجند که طرح مصون سازی کودکان در برابر خطرات مصرف مواد اعتیاد آور اجرا می شود در مسابقه نقاشی با موضوع سلامت شرکت که در پایان به شش کودک جوایزی اهدا شد.



