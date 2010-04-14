به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های یک دقیقه ای با موضوع اصلاح الگوی مصرف، وزارت بازرگانی شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به پنج فیلم برگزیده که از سوی هیات داوران این مسابقه ملی معرفی خواهند شد،جایزه‌ای را اهدا خواهد کرد.

مراسم معرفی برگزیدگان نخستین مسابقه ملی فیلم های یک دقیقه ای با موضوع "اصلاح الگوی مصرف" توسط موسسه رسانه های تصویری خرداد ماه سال جاری در تهران برگزار می شود.

تمامی علاقه مندان حضور در این رویداد تا 10 اردیبهشت ماه سال جاری جهت ارسال آثار خود فرصت دارند،فیلم های خود را به انضمام مدارک و تصویر فراخوان که در آدرس www.rasaneha.org قابل دسترسی می باشد به دبیرخانه این مسابقه،واقع در نیم طبقه دوم،موسسه رسانه های تصویری تحویل نمایند.

