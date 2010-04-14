تغییر در ترکیب هیئت امناء انجمن مفاخر فرهنگی/ محقق همچنان رئیس است

مسئول روابط عمومی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در این باره به خبرنگار مهر گفت: هیئت امناء انجمن تغییر کرده اما این تغییرات هنوز اعلام نشده و احکام افراد جدید هنوز نیامده است.

صادقی افزود: آقای محقق همچنان به عنوان رئیس مشغول به فعالیت هستند و تغییری در این باره صورت نگرفته است.

تغییرات صورت گرفته در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در حالی صورت می‌گیرد که سید محمد حسینی وزیر ارشاد از رایزنی برای جلوگیری از تعطیلی این انجمن در شورای عالی انقلاب فرهنگی خبر داده است.

بر اساس اطلاع خبرنگار مهر، تا کنون حضور کامران دانشجو وزیر علوم در هیئت امناء انجمن آثار و مفاخر فرهنگی قطعی شده است. این هیئت تغییرات دیگر هم داشته که تا کنون از جزئیات آنها اطلاعی به دست نیامده است.

هیئت امناء جدید انجمن باید برای تعیین هیئت مدیره جدید تشکیل جلسه دهد که تا کنون این نشست برگزار نشده و لذا مهدی محقق تا تعیین رئیس جدید همچنان مسئولیت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی را بر عهده دارد.

علاوه بر محقق در حال حاضر صادق خرازی، سید کاظم موسوی بجنوردی ، سید محمد بهشتی اعضاء هیئت مدیره انجمن را تشکیل می‌دهند.

انجمن آثار و مفاخر فرهنگی انجمن در سال 1301 توسط گروهی از رجال دانشور و علاقمند به آثار تاریخی و افتخارات پیشین ایران پیرامون یک اساسنامه 14 ماده‌ای فعالیت خود را با نام "انجمن آثار ملی" آغاز کرد.