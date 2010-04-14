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۲۵ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۱۸

توسعه CNG مصرف بنزین را 30 میلیون لیتر کاهش داد

یک مسئول گازی از کاهش 30 میلیون لیتری مصرف بنزین با ساخت و توسعه جایگاههای CNG در استان لرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی گودرزی با اشاره به توسعه و ساخت جایگاههای جدید CNG در استان لرستان، گفت: از ابتدای راه اندازی جایگاههای CNG تاکنون معادل 30 میلیون لیتر در مصرف بنزین استان لرستان صرفه جوئی شده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان لرستان همچنین از راه اندازی 2 جایگاه CNG تک منظوره در کمتر از 90 روز در شهرستان خرم آباد خبر داد و افزود: با راه اندازی این جایگاههای CNG صف پیش روی جایگاههای گاز کاهش یافته است.

این مقام مسئول با اشاره به راه اندازی 3 جایگاه جدید تک منظوره در خرم آباد و بروجرد، گفت: شرکت گاز استان لرستان در حداقل زمان ممکن عملیات گازرسانی به جایگاههای CNG را انجام می دهد .

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 25 جایگاه عرضه سوخت CNG در استان لرستان فعال است، بیان کرد: از این تعداد 9 جایگاه تک منظوره و 16 جایگاه دو منظوره CNG هستند که در آینده نزدیک با توجه به توسعه جایگاههای CNG سهم گاز در سوخت خودروها افزایش قابل توجه می یابد.
 

کد مطلب 1063986

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