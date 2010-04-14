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۲۵ فروردین ۱۳۸۹، ۱۴:۱۵

رئیس کمیته امنیت فدراسیون فوتبال منصوب شد

رئیس کمیته امنیت فدراسیون فوتبال منصوب شد

علی کفاشیان طی حکمی رئیس حراست سازمان تربیت بدنی را به عنوان رئیس کمیته امنیت فدراسیون فوتبال منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمی از سوی علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال، غلامعلی تاجیک به عنوان رئیس کمیته امنیت فدراسیون فوتبال منصوب شد. تاجیک در حال حاضر مدیرکل حراست سازمان تربیت بدنی است.
 

کد مطلب 1063992

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