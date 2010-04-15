  1. استانها
۲۶ فروردین ۱۳۸۹، ۱۱:۲۶

سلحشور در گفتگو با مهر:

سینما و تلویزیون ایران در تولید آثار ارزشی ضعیف است

مشهد - خبرگزاری مهر: کارگردان سریال حضرت یوسف (ع)، گفت: سینما و تلویزیون جمهوری اسلامی ایران در تولید آثار آیینی و ارزشی عملکردی ضعیف دارد.

فرج الله سلحشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با اشاره به اینکه بهتر است هنرمندان کشورمان به فکر تولید آثار ارزشی باشند، افزود: حتی سینمای کشورمان مثل سینمای ترکیه بلد نیست، کارهایی در زمینه مذهبی تولید کند.

وی گفت: باید هنرمندان و عالمان دینی که افرادی رشد یافته جامه ما هستند و از تجربیات بالایی برخوردارند در جهت تولید آثار دینی گامی بردارند.
 
سلحشور با بیان اینکه ما دارای هنرمندانی صالح هستیم، تصریح کرد: مسئولان باید از هنرمندان سالم و صالح در تولید کارهای ارزشی استفاده کنند.
 
این کارگردان عرصه سینما و تلویزیون اضافه کرد: اگر ما چند نمونه مثل سریال یوسف پیامبر(ع) را نشان بدهیم و آثاری مذهبی در این زمینه را بسازیم هم جامعه هنری و هم مسئولان ما رویکردشان به سمت تولید کارهای ارزشی بیشتر می شود.
 
کارگردان سریال حضرت یوسف (ع) در ادامه به اکران این فیلم در کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: در کشورهای همسایه استقبال از این سریال بسیار بالا رفته است به طوری که به من اطلاع داده اند، این فیلم به زبان های فارسی، عربی و آذری برای اکران ترجمه شده است.
 
سلحشور خاطر نشان کرد: حتی در واشنگتن هم که صاحب سینمای هالیوود است، در و دیوار آنجا پر از پوسترهای سریال حضرت یوسف (ع) بوده است و این نشان از استقبال شدید مردم دنیا از این سریال دارد.
 
وی در پایان به تولیدات جدید خود بعد از یوسف پیامبر(ع) اشاره کرد و گفت: فیلم حضرت موسی و بی بی نرجس خاتون مادرگرامی حضرت قائم (عج) از آثاری می باشد که من  قرار است آنها را تهیه و تولید کنم.
