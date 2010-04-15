سینما و تلویزیون ایران در تولید آثار ارزشی ضعیف است

فرج الله سلحشور در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، با اشاره به اینکه بهتر است هنرمندان کشورمان به فکر تولید آثار ارزشی باشند، افزود: حتی سینمای کشورمان مثل سینمای ترکیه بلد نیست، کارهایی در زمینه مذهبی تولید کند.

وی گفت: باید هنرمندان و عالمان دینی که افرادی رشد یافته جامه ما هستند و از تجربیات بالایی برخوردارند در جهت تولید آثار دینی گامی بردارند.

سلحشور با بیان اینکه ما دارای هنرمندانی صالح هستیم، تصریح کرد: مسئولان باید از هنرمندان سالم و صالح در تولید کارهای ارزشی استفاده کنند.

این کارگردان عرصه سینما و تلویزیون اضافه کرد: اگر ما چند نمونه مثل سریال یوسف پیامبر(ع) را نشان بدهیم و آثاری مذهبی در این زمینه را بسازیم هم جامعه هنری و هم مسئولان ما رویکردشان به سمت تولید کارهای ارزشی بیشتر می شود.

کارگردان سریال حضرت یوسف (ع) در ادامه به اکران این فیلم در کشورهای همسایه اشاره کرد و افزود: در کشورهای همسایه استقبال از این سریال بسیار بالا رفته است به طوری که به من اطلاع داده اند، این فیلم به زبان های فارسی، عربی و آذری برای اکران ترجمه شده است.

سلحشور خاطر نشان کرد: حتی در واشنگتن هم که صاحب سینمای هالیوود است، در و دیوار آنجا پر از پوسترهای سریال حضرت یوسف (ع) بوده است و این نشان از استقبال شدید مردم دنیا از این سریال دارد.

وی در پایان به تولیدات جدید خود بعد از یوسف پیامبر(ع) اشاره کرد و گفت: فیلم حضرت موسی و بی بی نرجس خاتون مادرگرامی حضرت قائم (عج) از آثاری می باشد که من قرار است آنها را تهیه و تولید کنم.