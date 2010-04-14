راه اندازی اتوبوس ویژه بانوان در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فاطمه غیور عضو شورای شهر اسلامی مشهد ظهر چهارشنبه در حاشیه این مراسم افزود: توجه به اینکه مشهد دومین کلانشهر محسوب می شود باید فضای حمل و نقل عمومی را به سمت حمل و نقل ایمن سوق داد به گونه ای که شایسته زائر و مجاور امام هشتم باشد تا با این حرکت بتوان مشکلات را به طور مضاعف حل کرد.
غیور ادامه داد: بها دادن به بخش های آسیب پذیر جامعه به ویژه زنان، معلولین، جانبازان و سایر قشرهای دیگر باید مد نظر مسئولین امر باشد تا این عمل موجب ارتقا سطح جامعه باشد.
وی اظهار داشت: ایجاد اتوبوس ویژه زنان در ناوگان حمل ونقل عمومی فعالیت خوب و شایسته ای است چرا که بیشترین افراد استفاده کننده از حمل و نقل در فعالیت زندگی زنان محسوب می شوند و رسیدگی به زنان در امور های مختلف اجتماعی و فرهنگی موجب انتقال آرامش و امنیت به خانواده است.
این عضو شورای شهر با توجه به اصل 44 اذعان داشت: شورای شهر بکارگیری از این اصل و حمایت از بخش خصوصی را ایجاد آرامش و امنیت برای شهروندان در نظر دارد تا با این اقدام گام های بلندتری برداشته شود.
همچنین در این مراسم مدیر عامل سیر طوس نگار گفت: اتوبوس ویژه زنان برای اولین بار در استانهای خراسان راه اندازی شده است که این عمل در جهت رفاه عمومی و آسایش و ایجاد امنیت زنان است تا کمتر شاهد مشکلات زنان و رفت و آمدهای آنان با هزینه های گزاف بود.
محمد مهدی اصفهانی گفت: امیدواریم با راه اندازی این خط بتوانیم از ظرفیت های این ناوگان بهره کافی و لازم را برده تا شاهد رضایتمندی مسئولین شهروندان و زائرین باشیم.
وی از راه اندازی تاکسی بیسیم ویژه بانوان در مشهد خبر داد و افزود: مجوزها و اقدامات لازم در این خصوص انجام شده و از آخر اریبهشت ماه سال جاری مقدمات عملیاتی شدن تاکسی بیسیم ویژه بانوان در مشهد آغاز می شود.
اتوبوس ویژه بانوان از 24 اسفند ماه سال گذشته به طور آزمایشی و امروز به طور رسمی راه اندازی شد.
اتوبوس ویژه بانوان اقدام موثری در ایجاد امنیت زنان است
معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی در افتتاح نخستین اتوبوس ویژه بانوان در مشهد افزود: راه اندازی اتوبوس ویژه بانوان به لحاظ ایجاد احساس امنیت در میان آنان بسیار با اهمیت و شایسته قدردانی است.
حامد غفاری ادامه داد: امنیت روانی یکی از مولفه های مهم امنیت در جامعه است و اتوبوس ویژه بانوان اقدام موثری در ایجاد این امنیت در میان بخش مهمی از شهروندان است.
وی با بیان اینکه واگذاری برخی امور خدماتی به بانوان باعث ایجاد احساس رضایت درونی برای آنان می شود، اظهار داشت: در این زمینه گام های موثری برداشته شده است که باید در تمام زمینه های ممکن گسترش یابد.
غفاری افزود: این اقدام از نظر ایجاد اشتغال به ویژه برای بانوانی که سرپرست خانوار هستند بسیار مهم است.
وی ورود زنان به مشاغل مختلف حتی پست های مدیریتی را از نظر شرع و همینطور مسئولان نظام بلامانع عنوان کرد و گفت: انجام فعالیت های گوناگون توسط بانوان باید همراه با حفظ شان، کرامت و جایگاه آنان باشد.
معاون امنیتی انتظامی استانداری خراسان رضوی در پایان سخنانش از مسئولان حمل و نقل شهری بویژه حمل و نقل سبک خواست نسبت به ساماندهی این بخش به گونه ای که شایسته زائران و مجاوران حضرت رضا(ع) باشد، اقدام کنند.
نظر شما