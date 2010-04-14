راه اندازی اتوبوس ویژه بانوان در مشهد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، فاطمه غیور عضو شورای شهر اسلامی مشهد ظهر چهارشنبه در حاشیه این مراسم افزود: توجه به اینکه مشهد دومین کلانشهر محسوب می شود باید فضای حمل و نقل عمومی را به سمت حمل و نقل ایمن سوق داد به گونه ای که شایسته زائر و مجاور امام هشتم باشد تا با این حرکت بتوان مشکلات را به طور مضاعف حل کرد.

غیور ادامه داد: بها دادن به بخش های آسیب پذیر جامعه به ویژه زنان، معلولین، جانبازان و سایر قشرهای دیگر باید مد نظر مسئولین امر باشد تا این عمل موجب ارتقا سطح جامعه باشد.

وی اظهار داشت: ایجاد اتوبوس ویژه زنان در ناوگان حمل ونقل عمومی فعالیت خوب و شایسته ای است چرا که بیشترین افراد استفاده کننده از حمل و نقل در فعالیت زندگی زنان محسوب می شوند و رسیدگی به زنان در امور های مختلف اجتماعی و فرهنگی موجب انتقال آرامش و امنیت به خانواده است.



این عضو شورای شهر با توجه به اصل 44 اذعان داشت: شورای شهر بکارگیری از این اصل و حمایت از بخش خصوصی را ایجاد آرامش و امنیت برای شهروندان در نظر دارد تا با این اقدام گام های بلندتری برداشته شود.



همچنین در این مراسم مدیر عامل سیر طوس نگار گفت: اتوبوس ویژه زنان برای اولین بار در استانهای خراسان راه اندازی شده است که این عمل در جهت رفاه عمومی و آسایش و ایجاد امنیت زنان است تا کمتر شاهد مشکلات زنان و رفت و آمدهای آنان با هزینه های گزاف بود.



محمد مهدی اصفهانی گفت: امیدواریم با راه اندازی این خط بتوانیم از ظرفیت های این ناوگان بهره کافی و لازم را برده تا شاهد رضایتمندی مسئولین شهروندان و زائرین باشیم.



وی از راه اندازی تاکسی بیسیم ویژه بانوان در مشهد خبر داد و افزود: مجوزها و اقدامات لازم در این خصوص انجام شده و از آخر اریبهشت ماه سال جاری مقدمات عملیاتی شدن تاکسی بیسیم ویژه بانوان در مشهد آغاز می شود.



اتوبوس ویژه بانوان از 24 اسفند ماه سال گذشته به طور آزمایشی و امروز به طور رسمی راه اندازی شد.

اتوبوس ویژه بانوان اقدام موثری در ایجاد امنیت زنان است