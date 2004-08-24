شناخت اسلام، فرهنگ و تمدن اسلامي در گرو شناخت مسجد است

حداد عادل با بيان اينكه مجلس با كليسا قابل مقايسه نيست، توضيح داد: تفاوت مسجد با كليسا ناشي از تفاوت معناي دين در اسلام و مسيحيت امروزي است. در اروپا، آمريكا و دنياي غرب دين را امري فردي و حوزه‌ دين را عمدتا اخلاق مي‌دانند. در غرب براي دين نقش اجتماعي - سياسي قائل نيستند و در آنجا تفكر جدايي دين از سياست حاكم است. در نتيجه، كليسا حق دخالت در سياست ندارد. رهبري كليسا با پاپ است اما اگر در پارلمان ايتاليا قانوني خلاف مسيحيت تصويب شود پاپ قدرت اعتراض به اين قانون را ندارد.



وي با اشاره به نقش اجتماعي مساجد آن را بسيار مهم ارزيابي كرد وبا بيان اينكه پيامبر اسلام (ص) نخستين سنگ بناي حكومت اسلامي را با احداث يك مسجد آغاز كرد. خاطرنشان ساخت: مسجد با كليسا قابل مقايسه نيست، تفاوت مسجد با كليسا ناشي از تفاوت دين اسلام و مسيحيت است.

حداد عادل ادامه حيات اسلام را از بركت مساجد دانست و تصريح كرد: با اشاره به شروع انقلاب اسلامي مردم متدين ايران از امام راحل (ره) اطاعت كردند و به صحنه آمدند و مبارزه كردند و مساجد پشتيبان مردم و ستاد عملياتي آنها در جريان انقلاب شد.



حدادعادل با تاكيدبراينكه تحول نگرش به مساجد مسلتزم آن است كه در قوانين بودجه‌بندي و سازماندهي دستگاه‌ها نسبت به مساجد تجديدنظر شود اظهار داشت: دشمنان از مساجد مي‌ترسند. شما به مساجد استحكام ببخشيد كه استحكام بخشيدن به اين پايگاه، تقويت اسلام است.



حداد عادل افزود: اينكه براي تامين انرژي و پر كردن جيب سرمايه‌داران به كشورهاي اسلامي مانند عراق حمله مي‌شود و بهانه تراشي و صدام كه منصوب خود آنها بوده بركنار مي‌كنند، به نجف اشرف تعرض و جسارت مي‌كنند همگي نشانه اين است كه اين سياست با دين و اخلاق كاري ندارد چون دين آنها منزوي بوده در حاشيه قرار دارد.



حداد عادل به نقش مساجد در انتخابات، پشتيباني از جبهه و جنگ، تربيت اخلاقي جوانان، تقويت درسهاي جوانان و فعاليتهاي مختلف ديگر اشاره كرد و گفت: اگر شهيد مطهري زنده بود و مي‌ديد كه مسجد صاحب‌ چند كاركرد شده، خيلي خوشحال مي‌شد و مشخص مي‌شد كه عمر شهيد باهنر، رجايي و شهداي ديگر كه براي انقلاب صرف شد به هدر نرفته است و اين آرزوها تامين شده و بايد تامين شود.



وي با بيان اينكه دشمن از مساجد مي‌ترسد، گفت: انشاءالله در انتخابات آينده شما نقش حساس خود را در پشتيباني از انقلاب ايفا كنيد همچنان كه اين نقش را در انتخابات مجلس هفتم ايفا كرديد.