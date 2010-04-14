تخلف مخابرات در خرید تجهیزات/ خرید 76درصد تجهیزات بدون تشریفات

نادر قاضی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه گزارش کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به زودی بررسی می شود گفت: این کمیسیون تا 31 اردیبهشت ماه جاری نظر نهایی خود را در مورد این گزارش ارائه خواهد کرد.

وی خاطرنشان کرد: 76 درصد خریدهای انجام شده شرکت مخابرات ایران برای تجهیزات شبکه های تلفن همراه و ثابت بدون برگزاری مزایده و مناقصه و با ترک تشریفات بوده و هیچگونه مصوبه ای از جانب شورای اقتصاد، هیئت وزیران و مجمع مخابرات در این خصوص دیده نمی شود.

به گفته رئیس کمیته تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت مخابرات ایران، این شرکت برای خرید تجهیزات به مصوبه دولت نیاز داشت اما توجهی به این مسئله نشده و این کار بدون مصوبه انجام پذیرفته است.

هزینه وجوه خارج از شمول در اختیار مدیران، نحوه عملکرد مرکز تحقیقات مخابرات ایران، بررسی نحوه قیمت تمام شده خدمات تلفن ثابت و همراه، نحوه اجرای مناقصات و مزایده‌های چهار سال گذشته این شرکت و نحوه پرداخت حقوق پیمانکاران پروژه‌‌ها از جمله موارد مطرح شده در کمیته تحقیق و تفحص از شرکت مخابرات ایران است.

ابهامات درباره افزایش قیمت پیام کوتاه تلفن همراه بدون مصوبه و سایر طرح‌های مخابراتی طبق قانون برنامه چهارم، تاخیر در اجرای پروژه ظرفیت‌سازی برای 6 میلیون خط تلفن همراه، شفاف‌سازی صورت‌های مالی و تعیین دقیق بازدهی سهام و چگونگی انتقال دارایی‌های شرکت‌های زیرمجموعه مخابرات از دیگر مواردی بوده که در این طرح به آن اشاره شده است.